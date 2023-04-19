به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، «ناریا» به کارگردانی حسین فردوسی از جمعه اول اردیبهشت ساعت ۱۹ در تماشاخانه ملک روی صحنه می‌رود.

«ناریا» که کیاوش زارع طلب نمایشنامه‌اش را نوشته است، روایت جمعیتی است که در واگن مترو تهران گیر می‌افتند، آنها در تکاپو برای نجات خود هستند اما اتفاق عجیبی رخ می‌دهد.

مهرداد آبسالان، الهه احمدزاده، امیرحسین بیاتی، سید محمد تقوی، غزاله جعفرپور، محمد جوادی، فرانک جواهری، عاطفه حق شناس، کوروش رجایی، رعنا رحمانی، یسنا سورانی، هستی شهبازی، سمانه صادقی، پوریا صفایی زاده، مینا صدقی، امیر طیبی، صبا غربا، حسین فردوسی، مونا فرهادی، هومن کریمی، علیرضا کیوانی، ابوالفضل گرمابی، غزاله مهرابی، محمد نیلوفر، علی ویسی، نادیا هریوندی و میلاد هوشنگی در این نمایش ایفای نقش می‌کنند.

تهیه کننده و کارگردان «ناریا» حسین فردوسی است و از دیگر عوامل آن می‌توان به مشاور کارگردان: حمید رحیمی، کامیار صالح پور، دستیاران کارگردان: علیرضا کیوانی، یاسمن میرزایی، طراح نور: رضا خضرایی، گریم: یگانه عبادی، دستیار گریم: نادیا هریوندی، غزاله مهرابی، آهنگساز: حامد فیروزی، طراح لباس: نسیم غضنفری، دستیار لباس: مونا فرهادی، ساخت تیزر: مجتبی فروزان، پوستر و بروشور: بهنام زینعلی، تدارکات: ابوالفضل گرمابی، محمد جوادی، منشی صحنه: پریسا غفوری، زهرا ابدالی، نگین افشار، پگاه نفری اشاره کرد.

نمایش «ناریا» از ۱ اردیبهشت تا ۵ خرداد در تماشاخانه ملک به نشانی خیابان شریعتی، بالاتر از بهار شیراز، خیابان ملک، نبش خیابان وزوایی روی صحنه می‌رود.