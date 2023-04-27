خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: سید ابراهیم رئیسی صبح امروز پنج‌شنبه برای انجام دومین سفر استانی خود به استان خوزستان از طریق فرودگاه دزفول و با استقبال خانواده شهدا، وارد این استان شد.

این سفر دو روزه است و در آن رئیس‌جمهور و سایر اعضای هیئت دولت به شهرها و مناطق مختلف استان خوزستان سفر می‌کنند.

این هفتمین نوبت است که رئیسی به استان خوزستان سفر می‌کند.

اخبار سفر رئیس جمهور و وزرا را در زیر بخوانید.

۷:۱۳ آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح پنجشنبه وارد فرودگاه خوزستان شد

برنامه‌های رئیس جمهور در این سفر، شرکت در جشن احیای ۱۶۰ واحد غیر فعال خوزستان در دزفول، افتتاح ۷۰ کیلومتر از طرح مهم دوخطه کردن راه آهن اهواز اندیمشک، افتتاح طرح نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک، افتتاح طرح‌های آبرسانی به چند روستا و بازدید مانیتورینگ از طرح انتقال آب غدیر، افتتاح پالایشگاه هویزه، دیدار با مردم اندیمشک، اهواز و شادگان و دیدار با کارآفرینان، فعالان اقتصادی، مدیران استانی و فعالان فرهنگی از جمله برنامه‌های دومین سفر رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت به خوزستان است.

صحرایی سرپرست آموزش و پرورش، خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، عین اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آقامیری سرپرست جهاد کشاورزی، اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وحیدی وزیر کشور، محرابیان وزیر نیرو، اوجی وزیر نفت، سجادی وزیر ورزش و جوانان، سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مدنی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، بذر پاش وزیر راه و شهرسازی، خانم خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، حجت الاسلام و المسلمین دولابی عضو شورای هماهنگی ارتباطات با حوزه و روحانیت، اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور و منصوری معاون محترم اجرایی رئیس جمهور، آیت الله رئیسی را در دومین سفر استانی به خوزستان همراهی می‌کنند.

۷:۵۰ حضور میدانی موجب رفع مشکلات خوزستان می‌شود

سید ابراهیم رئیسی صبح امروز پنج شنبه در ابتدای ورود به فرودگاه دزفول و آغاز سفر استانی خود به خوزستان با اشاره به اینکه خوزستان سرزمین مقاومت است و ظرفیت‌های زیادی در بخش‌های مختلف دارد، اظهار کرد: مردم این استان نباید درگیر مشکلاتی از جمله کمبود زیرساخت‌ها و بیکاری جوانان باشند.

وی با اشاره به مسئولیت دولت و مسئولان برای حل مشکلات خوزستان افزود: هدف از این سفر، پیگیری مصوبات دور اول سفر استانی دولت به خوزستان است و مدیران در این زمینه باید گزارش روند کار این مصوبات را گزارش دهند.

۸:۲۵ رئیس جمهور حرم امامزاده محمد بن موسی را زیارت کرد

رئیس جمهور در بدو ورود به خوزستان و در شهرستان دزفول حرم مطهر امامزاده محمد بن موسی‌الکاظم (ع) ملقب به سبز قبا را زیارت و با زائران این حرم مطهر از نزدیک دیدار و گفتگو کرد.

رئیسی در حاشیه این زیارت با خانواده تعدادی از شهدای این شهرستان از جمله شهدای دفاع مقدس، شهدای امنیت و شهدای حمله تروریستی رژه اهواز نیز دیدار کرد.

۸:۲۹ معلمانی که رتبه نگرفته‌اند به‌زودی تعیین تکلیف می‌شوند

سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های راهبردی دولت ارتباط مستقیم با مردم و تعامل پیوسته و منسجم با جامعه است چرا که بدون حضور در بین مردم و شنیدن کلام آنان و اطلاع دقیق از مشکلات تحول محقق نمی‌شود.

رضا مراد صحرایی صبح امروز پنجشنبه در ابتدای ورود خود به استان خوزستان و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بخشی از کار طرح رتبه‌بندی هنوز باقی‌مانده است. تعدادی از معلمان رتبه نگرفته‌اند که به‌زودی وضعیت آنها مشخص می‌شود. همچنین تعدادی که رتبه آنها مشخص شده تخصیص لازم برای آنها انجام نشده است و به دنبال حل این مورد نیز هستیم.

۹:۲۲ مصوبات حوزه زنان و خانواده در خوزستان پیگیری می‌شوند

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ضمن سفر به خوزستان، روند اجرای مصوبات حوزه زنان و خانواده را در این استان پیگیری می‌کند.

انسیه خزعلی صبح امروز پنجشنبه در دومین دور سفر استانی به خوزستان، همراه با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت وارد شهرستان دزفول شد.

وی در این سفر برنامه‌هایی از جمله بازدید از شرکت‌های دانش‌بنیان و کارآفرین، مراکز نوآوری و کارگاه‌های تولیدی ایده پرور، دیدار با نخبگان دانشگاهی و حوزه‌های علمیه، خانواده شهدا و جانبازان و همچنین بررسی و بازدید از روند اجرای مصوبات حوزه زنان و خانواده دور اول سفر خوزستان را در دستور کار خود دارد.

۹:۴۴ بازدید رئیس جمهور از نمایشگاه احیاگران واحدهای اقتصادی در دزفول

رئیس جمهور از دومین نمایشگاه احیاگران واحدهای اقتصادی که در شهرک صنعتی شماره یک دزفول برپا شده است، بازدید کرد.

در این نمایشگاه ۱۶۰ واحد تولیدی و صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل در حوزه‌های مختلف کشاورزی، خدماتی، صنعتی و گردشگری که با کمک مجموعه‌های اقتصادی به عنوان احیاگر به مدار تولید و اشتغال‌آفرینی بازگشته‌اند، حضور دارند.

۹:۴۵ امسال ۵۶ هزار معلم با برگزاری ۲ آزمون استخدامی به کارگرفته می‌شوند

سرپرست وزارت آموزش و پرورش از استخدام ۵۶ هزار معلم در سال جاری از طریق برگزاری ۲ آزمون خبر داد.

رضا مراد صحرایی صبح امروز پنجشنبه در حاشیه اجلاس مدیران و رؤسای مناطق و نواحی آموزش و پرورش استان خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز شاهد برگزاری آزمون استخدامی برای جذب ۲۸ هزار آموزگار دوره ابتدایی در سطح کشور هستیم.

۹:۴۷ جشن احیای ۱۶۰ واحد صنعتی و تولیدی راکد خوزستان در دزفول برگزار شد

با حضور رئیس جمهور و برخی اعضای هیئت دولت، مراسم احیا و بازگشت به تولید ۱۶۰ واحد تولیدی و صنعتی تعطیل شده خوزستان در دزفول برگزار شد. این آئین صبح امروز پنج شنبه در کارخانه‌ای واقع در شهرک صنعتی شماره یک شهرستان دزفول برگزار شد.

این ۱۶۰ واحد صنعتی و تولیدی با برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌های انجام گرفته در دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ احیا شده و به چرخه تولید بازگشته‌اند.

۹:۵۷ بازدید وزیر کشور از پروژه تقاطع غیر همسطح شهید کجباف اهواز

احمد وحیدی صبح امروز پنجشنبه ضمن سفر به استان خوزستان وارد شهرستان اهواز شد و با حضور در محل تقاطع غیر هم سطح شهید کجباف از نزدیک وضعیت این پروژه را بررسی کرد.

وحیدی ضمن تقدیر از فعالیت‌های انجام شده در این بازدید بر تکمیل به‌موقع این پروژه و تحویل آن به شهروندان اهواز تأکید کرد.

۱۰:۱۱ بیکاری، ما را رنج می‌دهد / توقع ازمدیران انجام کار جهادی است

سید سید ابراهیم رئیسی صبح امروز پنجشنبه در جشن احیا و بازگشت به کار ۱۶۰ واحد تعطیل شده در حوزه‌های صنعت، معدن و کشاورزی خوزستان که در کارخانه کارتن محمد در شهرک صنعتی شماره یک دزفول برگزار شد، اظهار کرد: نام دزفول با مقاومت و ایستادگی در مقابل هجمه‌های بی رحمانه دشمن همراه است و این شهرستان شهدای زیادی تقدیم اسلام و انقلاب کرده است‌.

وی با بیان اینکه امروز خوزستان و دزفول برای ما نماد مقاومت، ایستادگی و احساس مسئولیت است، افزود: وقتی در خوزستان شاهد واحدهای صنعتی راکد و نیمه راکد هستیم که به مرور زمان دچار کندی شده بودند و به وسیله کارآفرینان و نخبگان احیا شده اند خرسند می‌شویم.

۱۱:۰۱ هرگز کشور را متوقف نمی‌کنیم / دشمن نمی‌خواهد جوان ما تحصیل کند

سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز در جمع مردم اندیمشک اظهار کرد: امروز شما مردم بدانید به رغم همه تحریم‌ها و تهدیدها و خواست دشمن، با کمک شما حرکت در جهت پیشرفت و استقلال کشور به خصوص استقلال اقتصادی ادامه دارد.

وی افزود: رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد اقتصادی مقاومتی را با کمک مردم و تلاش دولت محقق خواهیم کرد.

۱۱:۱۱ مجوزهای پتروپالایش بختیاری مسجدسلیمان تمدید شد

سید صولت مرتضوی صبح امروز پنجشنبه ضمن بازدید از روند اجرای طرح مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان اظهار کرد: پیش از انقلاب اسلامی فعالیت صنایع پتروشیمی بسیار محدود بود ولی اکنون مجتمع عظیم پتروشیمی مسجدسلیمان نشان از تحقق فعل توانستن است که توسط متخصصان و کارگران ایرانی رقم خورده است.

وی با اشاره به پیگیری دولت برای رفع مشکل بیکاری در مسجدسلیمان با راه‌اندازی پتروپالایش بختیاری افزود: این مجموعه نباید از چرخه تولید باز بماند.

۱۱:۱۲ سخنرانی رئیس جمهور در جمع مردم اندیشمک

۱۱:۴۲ بازدید وزیر بهداشت از طرح‌های بهداشتی و درمانی ۲ شهر خوزستان

بهرام عین اللهی پیش از ظهر امروز پنجشنبه ضمن سفر به خوزستان با حضور در شهرهای امیدیه و آغاجاری از طرح‌های بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌های این شهرستان‌ها بازدید کرد.

احداث بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی باوی، مرکز جامع سلامت در مرز چذابه، بیمارستان راه زینب شوش، مرکز ام آر آی بیمارستان نظام مافی شوش، بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی اندیمشک، مرکز ام آر آی بیمارستان امام علی اندیمشک، بیمارستان ۶۴ تخت‌خواب بندر امام، مرکز جامع سلامت پاگچی رامهرمز از طرح‌های وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکی اهواز است.

۱۱:۵۶ ۴۲۰۰ واحد صنعتی در سال گذشته به چرخه تولید بازگشتند

معاون توسعه روستایی، مناطق محروم و عشایر ریاست جمهوری در مراسم احیای ۱۶۰ واحد تولیدی و صنعتی راکد خوزستان که در شهرک صنعتی شماره یک دزفول برگزار شد، با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر احیای واحدهای صنعتی، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ با همت ۱۵ دستگاه و نهاد، چهار هزار و ۲۰۰ واحد اقتصادی به چرخه تولید بازگشتند و در این راستا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه و منابع مردم احیا شد.

امیرحسین مدنی افزود: در این راستا ۸۰ هزار اشتغال نیز ایجاد شد که اتفاق ارزنده‌ای است.

۱۲:۱۲ وزیر کشور از طرح آب‌رسانی «فدک» خوزستان بازدید کرد

احمد وحیدی پیش از ظهر امروز پنجشنبه از پروژه آب‌رسانی شمال شرق استان خوزستان با عنوان طرح «فدک» که برای شهرهای ایذه، باغملک، لالی و اندیکا انجام شده است، بازدید کرد.

در این طرح حدود ۳۳ کیلومتر لوله‌کشی تا ایذه باقی‌مانده است و بخشی از شهرهای جنوب شرق استان همچون رامشیر نیز قرار دارند، همچنین در این طرح در کنار تأمین آب آشامیدنی نیز آب کشاورزی این مناطق هم تامین می‌شود.

۱۲:۴۳ نخستین مرکز درمان ناباروری در جنوب غرب خوزستان افتتاح شد

ظهر امروز پنجشنبه با حضور معاون درمان وزیر بهداشت مرکز درمان ناباروری «نجوا» در جنوب غرب خوزستان و در بیمارستان آیت‌الله طالقانی آبادان راه‌اندازی شد.

۱۲:۳۳ بیشترین نرخ بیکاری در خوزستان میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در جلسه شورای هماهنگی مدیران کل دستگاه‌های حوزه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان خوزستان گفت: بیشترین نرخ بیکاری در این استان میان فارغ التحصیلان دانشگاهی است، چون مهارت لازم برای اشتغال را ندارند.

سیدصولت مرتضوی بیان کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تا انتهای بهمن‌ماه سال گذشته برای ۷۶۰ هزار نفر بیمه اجباری که قرارداد بین کارگر و کارفرما است پرداخت شد؛ همچنین در همین مدت نیز بیش از یک میلیون و ۷۵۰ هزار نفر به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی کشور افزوده شده است.

۱۲:۵۰ واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی دوکوهه اندیمشک افتتاح شد

ظهر امروز پنجشنبه واحد گازی ۳۰۷ مگاواتی نیروگاه سیکل‌ترکیبی دوکوهه اندیمشک، با حضور رئیس‌جمهور و با حجم سرمایه‌گذاری ۱۴۲ میلیون یورو به بهره‌برداری رسید.

نیروگاه سیکل‌ترکیبی دوکوهه با برخورداری از یک واحد گازی و یک واحد بخار به ظرفیت کل ۴۵۱ مگاوات یکی از جمله نیروگاه‌های با بهره‌وری بالای کشور است که عملیات احداث آن در دست اجراست.

۱۳:۱۰ میزان پیشرفت مصوبات سفرهای دور اول به رئیس‌جمهور گزارش می‌شود

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ضمن بازدید از شرکت‌های دانش‌بنیان و کارآفرین، مراکز نوآوری و کارگاه‌های تولیدی ایده پرور دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در دور اول سفرهای رئیس‌جمهور، تسهیلات زیادی برای طرح‌های کشاورزی صنایع‌دستی و زنان سرپرست خانوار جذب و پرداخت شد و در این سفر میزان پیشرفت‌ها، بررسی و گزارش جامع آن به رئیس‌جمهور ارائه می‌شود.

انسیه خزعلی گفت: در بخش نوسازی مدارس نیز اعتباراتی که تعهد داده شده بود، جذب شد و قرار است در جریان این بازدیدها میزان پیشرفت طرح‌ها را بررسی و به رئیس‌جمهور گزارش کنیم.

۱۳:۱۸ تصاویر مربوط به سخنرانی رئیس جمهور در اندیمشک

۱۳:۲۱ عملیات آبرسانی به ۱۷۴ روستای استان خوزستان آغاز شد

عملیات آبرسانی به ۱۷۴ روستای استان خوزستان در قالب طرح جهاد آبرسانی با حضور رئیس جمهور به صورت رسمی افتتاح شد.

سید ابراهیم رئیسی ظهر امروز پنج شنبه در ادامه برنامه‌های دور دوم سفرهای استانی دولت مردمی به خوزستان، عملیات آبرسانی به ۱۷۴ روستای این استان را به صورت رسمی افتتاح کرد.

تعداد کل روستاهای مشمول این طرح در سراسر کشور هفت هزار و ۱۳۸ روستا است که از این تعداد ۷۶۶ روستا مربوط به استان خوزستان می‌شود.

۱۳:۲۲ استقبال پرشور اندیمشکی‌ها از رئیس جمهور

۱۳:۲۴ وزیر اقتصاد وارد خوزستان شد

سید احسان خاندوزی ظهر امروز پنجشنبه برای سفر ۲ روزه به خوزستان وارد فرودگاه اهواز شد.

بازدید از گمرک و بندر آبادان، حضور در شورای اداری خرمشهر، بازدید از بندر خرمشهر، بازدید از بارانداز و گمرک شلمچه از برنامه‌های سفر وزیر اقتصاد به خوزستان است که انجام خواهد شد.

۱۳:۲۵ وزیر راه‌وشهرسازی از طرح نهضت ملی مسکن در ۲ شهر خوزستان بازدید کرد

مهرداد بذرپاش پیش از ظهر امروز پنجشنبه در محل طرح نهضت ملی مسکن دزفول و اندیمشک حضور یافت و از نزدیک روند عملیات اجرایی این پروژه‌ها را بررسی کرد.

وی، پیشرفت و روند ساخت را مطلوب ارزیابی کرد و گفت تا پایان سال ۱۴۰۱ تسریع بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

۱۳:۲۶ تصفیه‌خانه اضطراری آب شرب شوشتر افتتاح شد

تصفیه‌خانه اضطراری آب شرب شوشتر با ظرفیت تأمین ۲۵ هزار مترمکعب آب شرب در شبانه‌روز با دستور رئیس جمهور به بهره‌برداری رسید.

این تصفیه‌خانه در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع به منظور تأمین آب پایدار و باکیفیت و تنوع بخشیدن به منابع تأمین آب شهرستان شوشتر طراحی و اجرا شده است و ظهر امروز با حضور سید ابراهیم رئیسی در جریان سفر استانی به استان خوزستان افتتاح شد.

۱۳:۴۲ عملیات اجرایی ۹۵ پروژه توزیع برق در اهواز آغاز شد

عملیات اجرایی ۹۵ طرح توزیع برق در کلان‌شهر اهواز، حمیدیه، کارون، باوی و روستاهای تابعه این کلان‌شهر هم‌زمان با ورود رئیس‌جمهور به خوزستان آغاز شد.

۱۳:۵۱ ۷۰ کیلومتر از پروژه ریلی دوخطه محور اهواز - اندیمشک افتتاح شد

۱۴:۱۷ با حضور سلاجقه؛ طرح‌های زیست‌محیطی خوزستان بررسی شدند

۱۵:۰۴ وزیر فرهنگ از بیمارستان در حال ساخت شهدای شوش بازدید کرد

۱۵:۳۱ دیدار سرزده رئیس‌جمهور با کارگران شرکت هفت تپه

سید ابراهیم رئیسی ظهر امروز در مسیر ریلی اندیمشک به اهواز با دیدن مردم و کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در کنار ریل قطار دستور توقف قطار را صادر کرد.

وی در دیدار با مردم و کارگران به مطالبات آنان گوش داد و از اهداف سفر هیئت دولت به خوزستان برای اجرای طرح‌های عمرانی و آبادانی این مرز و بوم سخن گفت.

در ادامه برنامه‌های سفر دوم دولت مردمی به استان خوزستان، رئیس جمهور ۷۰ کیلومتر از پروژه ریلی دو خطه سازی محور اهواز - اندیمشک حد فاصل ایستگاه شوش تا بامدژ را افتتاح کرد.

در اقدامی جالب توجه، رئیس جمهور به عنوان مسافر، سوار بر همین قطار شد و راهی اهواز شد. این اقدام آیت الله سید ابراهیم رئیسی مورد توجه افراد در محل قرار گرفت.

۱۵:۴۵ پروژه برق خوزستان به ارزش ۸۷ هزار میلیارد ریال افتتاح شد

با حضور رئیس‌جمهور در نیروگاه دوکوهه اندیمشک، ۸۷ هزار میلیارد ریال پروژه شرکت برق منطقه‌ای خوزستان به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد.

۱۵:۴۶ رسیدگی به مطالبات ۴۵۰ نفر در خوزستان / ۲۹ میز خدمت برپا شد

۱۵:۴۹ بیش از ۱۲ هزار واحد در طرح نهضت ملی خوزستان عملیاتی شد

مهدی محمدی مدیرکل طرح‌های ملی مسکن بنیاد مسکن کشور بعد از ظهر امروز پنجشنبه ضمن بازدید از طرح‌های نهضت ملی مسکن اکباتان اهواز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بیش از ۱۲ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی در طرح نهضت ملی مسکن استان عملیاتی شد؛ روند احداث و تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن در شهر و روستا توسط بنیاد مسکن استان مطلوب ارزیابی می‌شود و عملکرد در این زمینه قابل قبول است.

وی یادآور شد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یکی از کارگزاران طرح نهضت ملی مسکن است که احداث یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاهای کشور را بر عهده گرفته است.

مدیرکل طرح‌های ملی مسکن بنیاد مسکن گفت: نیمی از واحدها در شهرها و نیم دیگر در روستاها اجرا، تکمیل و تحویل متقاضیان خواهد شد.

۱۵:۵۸ واردات خودرو توسط جانبازان بالای ۵۰ درصد در انتظار تصویب دولت

محسن معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در حاشیه سفر هیئت دولت به خوزستان در گفتگویی رسانه‌ای گفت: در صورت تصویب هیئت‌وزیران، مجوز واردات خودرو به جانبازان بالای ۵۰ درصد اعطا خواهد شد.

وی افزود: یکی از نکات مهم در بودجه ۱۴۰۲، اعطای مجوز واردات خودرو به جانبازان بالای ۵۰ درصد است.

وی اظهار کرد: آئین‌نامه اجرایی این طرح آماده شده و برای دولت ارسال شده است و منتظر هستیم که در دستور کمیسیون‌های دولت قرار گرفته و در هیئت‌وزیران به تصویب برسد.

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور خبر داد: به سایر مشمولان، یعنی جانباز زیر ۵۰ درصد نیز خودروی داخلی تعلق خواهد گرفت.

۱۶:۰۵ دیدار رئیس جمهور با کارگران هفت تپه

رئیس جمهور در مسیر ریلی اهواز به اندیمشک با کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بدون برنامه قبلی دیدار کرد.

سید ابراهیم رئیسی ظهر امروز در مسیر ریلی اندیمشک به اهواز با دیدن مردم و کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در کنار ریل قطار دستور توقف قطار را صادر کرد.

وی در دیدار با مردم و کارگران به مطالبات آنان گوش داد و از اهداف سفر هیئت دولت به خوزستان برای اجرای طرح‌های عمرانی و آبادانی این مرز و بوم سخن گفت.

۱۶:۴۵ استقبال جالب از رئیس جمهور در شرکت هفت تپه

سید ابراهیم رئیسی ظهر امروز در مسیر ریلی اندیمشک به اهواز با دیدن مردم و کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در کنار ریل قطار دستور توقف قطار را صادر کرد.

وی در دیدار با مردم و کارگران به مطالبات آنان گوش داد و از اهداف سفر هیئت دولت به خوزستان برای اجرای طرح‌های عمرانی و آبادانی این مرز و بوم سخن گفت.

۱۶:۵۲ جمع‌آوری ۸۰ درصد گاز همراه تولید نفت / نگرانی از بروز ناترازی نفتی

محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت، ظهر امروز پنج شنبه در جلسه هماهنگی افتتاح پروژه‌های شرکت ملی نفت ایران در اهواز گفت: هم اکنون ۸۰ درصد گاز همراه تولید میادین نفتی معادل ۶۰ میلیون مترمکعب گاز، جمع آوری می‌شود.

وی با اشاره به حرکت رو به جلوی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران و تمامی شرکت‌های تابع افزود: بخش تحول دولت مردمی در صنعت نفت به ویژه در شرکت ملی نفت ایران شکل گرفته است؛ هر شرکت شاخص‌های متعددی دارد، برای مقایسه باید زمان را در مقابل زمان گذشته قرار داد ولی قطعاً شرایط امروز نسبت به گذشته سخت‌تر شده اما با این حال پیشرفت بیشتر است.

وی با اشاره به اینکه زمانی که دولت را تحویل گرفتیم، ۲.۲ میلیون بشکه در شرکت ملی نفت ایران تولید می‌شد چون مصرف بیشتر از این نداشتیم، تصریح کرد: به دلیل معطلی در فرآیند تولید از جمله عقب افتادگی در مباحث مربوط به تعمیرات اساسی که هم اکنون هم در حال تاوان پس دادن عقب افتادگی‌های گذشته هستیم؛ در حال حاضر بیش از سه میلیون بشکه نفت برای مصرف تولید می‌کنیم چون مصرف حدود ۸۰۰ هزار بشکه رشد پیدا کرده است.

۱۷:۱۶ ظرفیت مصلای اهواز در حال تکمیل جمعیت

در حالی که هنوز موعد سخنرانی رئیس جمهور در جمع مردم اهواز نرسیده، ظرفیت مصلای اهواز در حال تکمیل شدن است.

۱۷:۲۰ تجار برای دریافت مجوز ترخیص کالا چندین ماه معطل می‌شوند

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات کالاهای ته‌لنجی و لنج‌داران بیان کرد: سال گذشته مقرر شده بود که این مشکلات با کمک ستاد مبارزه با قاچاق کالا برطرف شوند؛ البته از سوی وزارت صمت در خصوص ورود این نوع کالاها موافقت شده است.

وی با اشاره به اینکه وزارت کشور و ستاد مبارزه قاچاق کالا به سرعت اختلافات را حل و فصل کنند تا مشکلات لنج‌داران برطرف شود، افزود: همچنین در بخش گمرکات یکسری نواقصی وجود داشت که مقرر شده تجهیزات ترانزیتی لازم و مورد نیاز در گمرکات آبادان و خرمشهر اضافه بشوند.

۱۷:۲۱ رئیسی: طرح توسعه هفت‌تپه باهدف افزایش تولید و ایجاد اشتغال پیگیری می‌شود

سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز پنجشنبه در ادامه برنامه‌های سفر دولت مردمی به استان خوزستان، پس از افتتاح خط دوم قطار اندیمشک - اهواز و در مسیر بازگشت از این خط ریلی هنگامی که از حضور کارگران شرکت هفت‌تپه در ایستگاه این منطقه مطلع شد، دستور توقف قطار را صادر کرد و با حضور در میان کارگران، با آنان به گفتگو پرداخت و از مشکلات و مطالبات آنها بدون واسطه مطلع شد.

رئیس جمهور در ادامه با قدردانی از همه کارگران، مدیران و کسانی که با دلسوزی تلاش کردند مجموعه نیشکر هفت‌تپه متوقف و تعطیل نشده و در مدار تولید باقی بماند، گفت: وضعیت کلی شرکت هفت‌تپه با توجه به چالش‌های سالیان اخیر، با کمک خود شما کارگران رو به رشد و پیشرفت بوده و امروز علاوه بر بهبود وضعیت مدیریتی، شرکت در مدار تولید قرار گرفته و حجم تولیدات آن افزایش نیز یافته است.

رئیسی با بیان اینکه مسئله اول امروز کشور تولید بوده و تداوم روند پیشرفت کشور در گرو رونق تولید است، اظهار کرد: مجموعه هفت‌تپه زمینه و ظرفیت خوبی برای توسعه، ایجاد اشتغال و افزایش تولید دارد و این مسئله حتماً پیگیری خواهد شد تا به رفع مشکلات بیکاری منطقه نیز کمک کند.

۱۷:۳۰ وزیر کشور از محوطه تاریخی «کول فرح» در ایذه بازدید کرد

وزیر کشور و معاون صنایع‌دستی کشور و نماینده تام‌الاختیار وزیر میراث فرهنگی با حضور در شهرستان ایذه از منطقه تاریخی «کول فرح» این شهرستان بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی و مریم جلالی عصر امروز پنجشنبه با حضور در شهرستان ایذه از ظرفیت‌های میراث فرهنگی در این شهرستان از جمله منطقه تاریخی «کول فرح» بازدید کردند.

۱۷:۴۳ بیمارستان شادگان توسعه می‌یابد / بخش دیالیز بیمارستان افتتاح شد

سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت عصر پنجشنبه در آئین بهره‌برداری از توسعه بخش پست پارتوم (مراقبت بعد از زایمان) و دیالیز بیمارستان شهید معرفی‌زاده شادگان گفت: پیگیری توسعه بیمارستان شادگان با حمایت وزارت بهداشت و در راستای رسیدگی به رویکرد عدالت و تعالی سلامت نظام سلامت دنبال خواهند شد.

وی اظهار کرد: با توجه به جمعیت شادگان این قول را به مردم این شهرستان دادم که بخش MRI در این منطقه فعال شود.

۱۸:۴۶ رئیس جمهور در اهواز: لازم باشد ۷۰ بار به خوزستان می آیم / خوزستانی‌ها دشمن را ناکام گذاشتند

سید ابراهیم رئیسی عصر امروز پنج شنبه در دیدار مردمی در مصلی مهدیه امام خمینی (ره) اهواز اظهار کرد: حقیقتاً خوزستان دین خود را ادا کرده و امروز همه کشور به ویژه مسئولان باید نسبت به این مردم وفادار، مقاوم و باصفای این استان ادای دین کنیم.

وی با اشاره به اینکه استان خوزستان در هشت سال دفاع مقدس ایستادگی و رشادت را از خود نشان داد، ادامه داد: ظرفیت‌های مهمی در این استان وجود دارد که از آن جمله می‌توان به نیروهای جوان، کارآمد و اثرگذار اشاره کرد؛ بسیاری از جوانان برومند می‌توانند در این استان تأثیرگذار باشند.

رئیس جمهور، مسئله اشتغال را یکی از مسائل مهم خوزستان و دارای اولویت برشمرد و تصریح کرد: استاندار و دیگر مسئولان استانی باید زمینه اشتغال را برای مردم این استان فراهم کنند؛ مدیران باید در استخدام‌ها از نیروی بومی بهره مند شوند چون بر نیروهای غیربومی اولویت دارند.

رئیسی با تأکید بر اینکه همه بخش‌ها باید در کنار وزارت کار در اشتغالزایی نقش آفرینی داشته باشند، اضافه کرد: مردم خوزستان و اهواز بدانید که این همه لطف و محبت شما را به وفاداری انقلاب مرتبط می دانم وگرنه من به غیر از یک طلبه خدمتگزار نیستم و مهمترین افتخار من نوکری برای شما مردم است؛ مهمترین افتخار من این است که برخی به من گفتند که از اول دولت هفت بار به خوزستان سفر کردید و در پاسخ گفتم برای رفع مشکلات این استان اگر لازم باشد ۷۰ بار سفر می‌کنم. ادامه اظهارات رئیس جمهور را اینجا بخوانید.

۱۹:۰۲ رئیس جمهور از پروژه فاضلاب اهواز و کارون بازدید کرد

۱۹:۵۲ خودکفایی در تولید کاغذ از سیاست‌های راهبردی دولت است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خودکفایی در تولید کاغذ را سیاست راهبردی دولت اعلام کرد و گفت: امید است تا پایان امسال بخش قابل‌توجه حمایت از صنعت کاغذ در کشور تحقق یابد.‌

۱۹:۵۳ دیدار سرپرست وزارت آموزش و پرورش با خانواده شهید جعفریان

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با حضور در شهرستان دزپارت با خانواده شهید احمدی جعفریان که از شهدای والامقام دوران دفاع مقدس شهرستان دزپارت است، دیدار کرد.‌

۲۰:۰۰ برنامه ریزی برای تولید بیش از ۴۰ هزار تن میگو در استان خوزستان

رئیس سازمان شیلات ایران گفت: برنامه ریزی برای تولید بیش از ۴۰ هزار تن میگو در استان خوزستان انجام شده است.‌

۲۰:۰۳ دولت امتیازات ویژه‌ای درحوزه اقتصادی به خرمشهر و آبادان ارائه دهد

نماینده مردم خرمشهر در مجلس گفت: برای ارتقای معیشت مردم و توسعه اقتصادی منطقه از دولت انتظار می‌رود که در حوزه گمرکات، بنادر و… امتیازات ویژه‌ای به شهرهای آبادان و خرمشهر ارائه دهد.‌

۲۱‌:۳۳ مدیران خوزستان در زمینه تکمیل پروژه‌های نیمه تمام ورود کنند

آیت الله سید ابراهیم رئیسی شامگاه پنجشنبه در نشست بررسی روند پیشرفت پروژه‌های آب و فاضلاب و برق خوزستان، مسئله آب و فاضلاب و برق را جزو مسائل اولویت‌دار استان عنوان کرد و افزود: با همت و روحیه جهادی مدیران صنعت آب و برق اقدامات جدی در این حوزه در خوزستان صورت گرفته که موجب امیدواری مردم شده است.

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت اهتمام مدیران به اجرای بدون اشکال طرح‌ها و تسریع در تکمیل پروژه‌های در حال احداث گفت: دولت در این زمینه به وظایف خود در تخصیص اعتبارات لازم عمل خواهد کرد.

۲۱:۵۷ شهرستان دزپارت در حوزه زیرساخت نیاز به اقدامات تحولی دارد

سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: شهرستان دزپارت در حوزه زیرساخت نیاز به اقدامات تحولی دارد؛ البته دولت مردمی نیز نگاه ویژه‌ای به مناطق کم برخوردار در سطح کشور دارد.‌

۲۲:۰۴ افتتاح ۱۳ هزار کلاس درس تا مهرماه امسال در کشور

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور: ۲ هزار پروژه در قالب ۱۳ هزار کلاس درس کشور تا مهرماه امسال به بهره‌برداری می‌رسد.‌

۲۲:۲۵ احداث بیش از ۱۵ هزار واحد مسکونی در خوزستان

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن کشور از قابلیت شروع عملیات احداث و آماده‌سازی بیش از ۱۵ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در بیش از ۲۰ شهر این استان خبر داد.‌