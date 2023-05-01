نقش اصلی کارگران در تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید»

به گزارش خبرنگار مهر، مجید منعی امروز دوشنبه در آئین گرامی‌داشت روز جهانی کارگر با محوریت تجلیل از کارگران ساعی لرستان، اظهار داشت: افتخار می‌کنیم در کشوری زندگی می‌کنیم که به فرموده مقام معظم رهبری کارگرانی هوشمند، پرتلاش و پای کار انقلابی داریم که حتی در مسائل اعتراضی، کارگران صف خود را از دشمن جدا می‌کنند و طوری رفتار می‌کنند که کسانی که به دنبال ایجاد نفاق در کشور هستند دلسرد و سرشکسته می‌شوند.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان «مهار تورم و رشد تولید» از سوی مقام معظم رهبری، گفت: در جهت تحقق این شعار، کارگران نقش اصلی را ایفا می‌کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، افزود: به تعبیر رهبری کارگران ستون فقرات اقتصاد هستند و اگر نباشند، تضعیف شوند و مورد توجه قرار نگیرند حیات جامعه به خطر می‌افتد؛ بنابراین همه مدیران و مسئولین وظیفه دارند با اقدامات مثبت و مؤثر فضا و پرداختن به دغدغه‌های این قشر عزیز و عظیم را برای کارگران بهتر کرده و در جهت حل مشکلات آنها تلاش مضاعف کنند.

منعمی با بیان اینکه کارگران با شناخت دقیق عرصه، میدان و با شناخت توان خودشان در کنار مسئولین هستند، عنوان کرد: در دولت سیزدهم فاصله‌ای میان مردم و مسئولین وجود ندارد و باید مسیر پیشرفت نظام را با سرعت بیشتری طی کنیم.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری بر امر تولید تاکید دارند افزود: تاکید ایشان نشان می‌دهد که اگر بخواهیم کشوری مستقل باشیم و مسیر رسیدن به پیشرفت و تمدن را در طریق اصلی خود و با سرعت خوبی طی کنیم باید به توانمندی‌های داخلی تکیه کنیم.