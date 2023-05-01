به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، امروز در محل وزارت امور خارجه با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

در این ملاقات در خصوص راه‌های مقابله با آلودگی‌های محیط زیستی، استفاده از ظرفیت وزارت امور خارجه و مجامع منطقه‌ای و بین المللی و همچنین دیپلماسی پارلمانی برای رفع مشکلات زیست محیطی بویژه مقابله با پدیده گرد و غبار، کمبود آب و تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی در این حوزه گفتگو و تبادل نظر شد.

طرفین همچنین بر ضرورت هم افزایی بین وزارت امور خارجه و مجلس شورای اسلامی در ایجاد مرکز پایش و رصد گرد و غبار منطقه‌ای در جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند.