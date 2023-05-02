صاعقه جان چوپان ۴۱ ساله آبیکی را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ بهروز لامعی گفت: برابر گزارش‌های دریافتی در پی برخورد صاعقه، مردی ۴۱ ساله هنگام چرای گوسفندان در روستای شفیع آباد بشاریات، جان خود را از دست داد.

وی افزود: با اعلام این خبر بلافاصله تیم‌های امدادی و مأموران انتظامی در محل حادثه حاضر و مشاهده شد، مردی ۴۱ ساله بر اثر برخورد صاعقه جان خود را از دست داده است.

فرمانده انتظامی آبیک اظهار داشت: گروه‌های امداد و نجات و مأموران انتظامی بخش بشاریات جسد متوفی را برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی منتقل کردند.

سرهنگ لامعی در پایان با توصیه به شهروندان، خاطرنشان کرد: تا حد امکان هنگام بارندگی‌های شدید و وجود صاعقه از تردد در فضاهای باز و ارتفاعات خودداری کنند.