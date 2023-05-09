به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا مرتضوی پیش از ظهر سه شنبه در همایش شوراهای اسلامی شهرهای استان اصفهان اظهار داشت: تشکیل شوراهای شهر و روستا نقطه آغازی برای حکمرانی مردمی بود.

وی ادامه داد: استمرار این حرکت در بخش‌های مختلف اتفاق افتاده و در بخش‌هایی مغفول مانده است.

استاندار اصفهان با اشاره به جایگاه و منزلت شوراهای شهر و روستا، گفت: با پیام حضرت امام خمینی (ره) این جایگاه تبیین و در سال ۱۳۷۸ به نحو دیگری، فعالیت شوراهای شهر و روستا باز تعریف شد.

مرتضوی افزود: در سال‌های گذشته با حضور مردم پای صندوق‌های رأی روند انتخاب اعضای شورا به نحو مطلوبی اتفاق افتاده است. با وسعت مأموریتی که شهرداری و دهیاری‌ها دارند دامنه و حوزه مأموریتی اعضای شورا نیز تعریف و تبیین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: حوزه‌های مختلف اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و هرآنچه برای زندگی مردم لازم است با حوزه مأموریتی شهرداران و اعضای شورای شهر و روستا گره خورده است.

استاندار اصفهان گفت: اگر اعضای شورا در محل مأموریت خود مسائل را به درستی بشناسند و نگاه عالمانه در مجموعه مدیریت شهری و شورا حاکم باشد می‌توان از ابتدای امر به حسن انتخاب و نظارت اعضا امیدوار و مسائل قابل حل خواهد بود.

در تعیین مأموریت‌ها به درستی عمل نمی‌کنیم

وی ادامه داد: متأسفانه بزرگترین ایراد ما این است که در تعیین مأموریت‌ها به درستی عمل نمی‌کنیم. با یک نگاه راهبردی می‌توان از بسیاری از مشکلات فاصله گرفت.

مرتضوی خاطرنشان کرد: اگر میان اعضای شورای شهر و شهردار برای حل مسائل مردم، همبستگی و انسجام وجود داشته باشد به سرعت مشکلات رفع و رضایت مردم جلب خواهد شد.

استاندار اصفهان با تأکید بر مدیریت محله‌محور، گفت: با نگاه عالمانه و استفاده از تجربیات گذشته می‌توان با مشارکت مردم مشکلات را کاهش داد.

مرتضوی یادآور شد: استاندار و وزیر با واسطه توسط مردم انتخاب می‌شوند اما اعضای شوراهای شهر بدون واسطه از طرف مردم انتخاب و نماینده می‌شوند.

وی متذکر شد: واگذاری کار مردم به آنان، در تفکر بزرگان ما از جمله امامین انقلاب وجود داشته و نباید مورد غفلت قرار بگیرد.

استاندار اصفهان عنوان کرد: دفاع مقدس مهمترین و امنیتی‌ترین مسئله‌ای بود که در نظام جمهوری اسلامی با آن مواجه شدیم؛ که توسط مردم اداره شد.

مرتضوی ادامه داد: از این رو اگر زمینه حضور مردم در مسائل مختلف فراهم شود موفقیت‌های چشمگیری را به دست خواهیم آورد؛ این رویکرد در نگاه رهبر معظم انقلاب نیز وجود دارد.

استاندار اصفهان تصریح کرد: اعضای شورای شهر و روستا بهترین افرادی هستند که می‌توانند زمینه حضور مردم را در امور مختلف فراهم کنند.

وی بیان کرد: آرمان و مسیر حرکت توسعه شهر باید توسط اعضای شورای شهر تعریف شده باشد.

مرتضوی اضافه کرد: از اعضای شورای شهر و روستا درخواست می‌کنم سنوات پیش رو را دریابند تا براساس آرمان‌هایی که به خیر و صلاح مردم منجر می‌شود به پیش رویم.

وی خاطرنشان کرد: اراده ما در استان همین است، سعی کرده‌ایم برخی مسائل حساس استان را محور تعامل نظر، همبستگی و انسجام قرار دهیم.

مرتضوی یادآور شد: شاخص بهبود فضای کسب و کار استان از رتبه ۲۳ در سال ۱۴۰۰ به رتبه ۵ ارتقا یافت که نتیجه همکاری میان مجموعه حاکمیت بخش خصوصی و مردم است.

هر کجا به مردم اعتماد کردیم موفق شدیم

وی افزود: هرکجا که مردم اعتماد و آنان را در امور دخیل کردیم موفقیت‌های بزرگی را به دست آوردیم.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه همه ما نسبت به مردم مسئول هستیم، گفت: برخی مسائل لاینحل استان با انسجام میان فرمانداران، بخش خصوصی و دولت تعیین تکلیف شده است.

مرتضوی با تأکید بر جهاد تبیین و امیدآفرینی توسط مجموعه مدیریت شهری و روستایی، گفت: ما در دفاع مقدس چندین ساله هستیم و دشمن لحظه‌ای دست از فتنه‌انگیزی برنمی‌دارد.

وی ادامه داد: موشک امروز دشمن عملیات رسانه‌ای، روانی و فضای مجازی است تا امید مردم را به یأس تبدیل کند و اسرای این جنگ فرزندان ایران زمین هستند.

استاندار اصفهان گفت: در این شرایط تنها امید است که ما را نجات می‌دهد زیرا ملتی که امیدش را از دست بدهد؛ همه چیز را از دست می‌دهد.

مرتضوی عنوان کرد: در این شرایط بایستی اعضای شورای شهر و روستا مانند دیگر مسئولان جهاد تبیین را در اولویت فعالیت خود قرار دهند.