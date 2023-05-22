به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی بیان داشت: هرگونه تغییر در بافت تاریخی که موجب تغییر یا تأثیر در معماری بافت و معابر شود باید با هماهنگی و نظر کارشناسی اداره‌کل میراث‌فرهنگی باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به اینکه شهرداری بندرکنگ بدون توجه به مقررات و دستورالعمل‌های حفاظت از بناها و بافت‌های تاریخی اقدام به صدور مجوز فعالیت ساخت‌وساز کرده، افزود: در همین راستا مکاتباتی با شهرداری کنگ برای توقف فعالیت‌ها انجام‌شده و پیگیری این موضوع از طریق مراجع قانونی در دستور کار این اداره‌کل قرار دارد.

وی اظهار کرد: شهرداری بندرکنگ، همچنین دفتر بافت تاریخی این شهر تاریخی را تعطیل کرده که طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، شهرداری‌های دارای بافت تاریخی باید نسبت به تأسیس دفتر بافت و استخدام نیروی متخصص برای حفاظت از بافت تاریخی اقدام کنند.

محسنی ادامه داد: اخیراً شهرداری کنگ اقدام به احداث و تعریض معبر و همچنین ایجاد پارک بانوان در بافت تاریخی کنگ نموده که بدون استعلام و هماهنگی با این اداره‌کل بوده و مکاتبات برای توقف این فعالیت‌ها از سوی اداره‌کل انجام‌شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی و گردشگری هرمزگان اضافه کرد: مسئولین محلی شهرستان هم به تصور اینکه شهرداری کنگ اقدامات و استعلامات قانونی را در ساخت‌وسازها انجام داده، بر اساس حسن اعتماد اداری فی‌مابین، بعضاً در مراسمات شهرداری همراهی کرده‌اند.

وی تأکید کرد: در سال ۱۴۰۱ روند بی‌توجهی و عدم دقت در رعایت الزامات میراثی از سوی شهرداری کنگ به اطلاع معاون عمرانی و مدیرکل شهر و روستای استانداری هرمزگان رسانده شد که متعاقب آن مدیران مذکور تذکرات لازم را به شهردار و مسئولین شهری دادند اما بی‌توجهی شهردار کنگ به موضوع، به اقدامات اخیر منجر شده است.