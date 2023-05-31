محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به نقش ورزش در جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقا نشاط اجتماعی در جامعه، ابراز داشت: بر همین اساس پروژه‌ها و طرح‌های مختلفی در سطح کشور تعریف شدند تا این آرمان به ثمر بنشیند.

وی ضمن بیان اینکه در قالب طرح شهید سلیمانی تا ولادت امام رضا (ع) یک هزار و ۷۰۰ پروژه به بهره برداری می‌رسد، گفت: این میزان ۸۰ درصد پروژه‌های در دست اجرا را در بر دارد که برای استان سمنان شامل ۳۱ طرح می‌شود.

مدیرکل دفتر تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش بابیان اینکه بالغ بر دو هزار پروژه در دست اجرا قرار دارد، ابراز داشت: هدف از این پروژه‌ها افزایش سرانه ورزشی دانش آموزان است.

جعفری در پاسخ به این پرسش که سرانه ورزشی دانش آموزان در چه وضعیتی قرار دارد، تصریح کرد: سرانه ورزشی قبل از اجرای طرح شهید سلیمانی ۳۴ صدم متر مربع بود که با بهره برداری این تعداد پروژه در سطح کشور به میزان ۴۲ صدم متر مربع خواهد رسید.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که نحوه هزینه کرد و اعتبارات طرح شهید سلیمانی چگونه خواهد بود، افزود: برای این طرح‌ها ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت مشارکتی در نظر گرفته شده که سهم وزارت آموزش و پرورش ۴۰ درصد خواهد بود.