کسب درآمد از رمز ارز مالیات دارد

به گزارش خبرنگار مهر هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نشست خبری با اصحاب رسانه‌ها گفت: نظام مالیاتی کشور با توجه به چالش‌های گذشته نیازمند راه‌های تحولی است. بیش از ۵۰ درصد بودجه جاری کشور توسط درآمدهای مالیاتی محقق می‌شود.

سبحانیان افزود: در دوره جدید چند راهبرد جدید را اتخاذ خواهیم کرد، تا مسیر اصلاح مالیات ستانی محقق شود، سازمان امور مالیاتی بازوی توانمند تولید خواهد شد و از طریق تقاطع گیری باید طبقه دلال برخورد شود، راهبرد اصلی تغییر این موازنه مالیاتی است.

رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: دلالان برخی از عناوین مقدس را برای فرار مالیاتی استفاده می‌کنند که این موضوع باید پیگیری شود.

وی تصریح کرد:. موضوع دیگر تکریم مودیان مالیاتی است؛ نمی‌شود که مودی به سازمان امور مالیاتی مراجعه کند اما به او احترام نگذاشته نشود، با ایجاد میزهای خدمت در اصناف به این نیاز پاسخ داده خواهد شد.

سبحانیان اضافه کرد: اطلاع رسانی به مردم و افزایش رضایتمندی یکی از راهکارهایی است که باید اتخاذ شود، برای اولین بار بیش از ۵۰ درصد بودجه جاری کشور از راه درآمدهای مالیاتی تأمین شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: یکی از گلایه‌های اصلی در بین مردم عدم عدالت در مالیات ستانی است، در دوره جدید بر روی این امر تمرکز خواهیم کرد، تا زمانی که تشخیص مالیات بر عهده اشخاص باشد بی عدالتی ادامه دارد، نظام مالیاتی باید به یک سیستم هوشمند و اطلاعات مبنا برود.

به گفته سبحانیان تغییر این رویه قدیمی نیازمند اطلاع رسانی همه جانبه و آمورش های فراگیر است و از رسانه‌ها و جامعه دانشگاهی در این باره کمک و یاری می‌طلبیم.

وی اظهار داشت: شرکت‌های دانش بنیان باید به فضای امور مالیاتی داخل شوند و امور مالیاتی برون سپاری شوند.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مسیرهای زیادی برای فرار مالیاتی وجود دارد و در سال گذشته ۱۸ هزار میلیارد تومان درآمد جدید را از طریق مبارزه با فرار عملیاتی کسب کردیم تصریح کرد: در دو ماه ابتدای امسال نیز ۸ هزار میلیارد تومان درآمد جدید کسب کردیم. برخی از شرکت‌ها در ۲۰۰ موضوع فاکتور صدور می‌کنند و معلوم است این شرکت صوری است. موضوع بعدی برخی حساب‌های شخصی است که رفتار تجاری دارند. بیش از ۱۸۰ هزار حساب شخصی را شناسایی کرده که فعالیت تجاری داشته که هیچ اطلاعات تجاری نیز نداشتند و حتماً این حساب‌ها را بررسی می‌کنیم، به عنوان نمونه ۴۵ نفر شخص حقیقی هر کدام بالای ۵۰۰ میلیارد تومان واریز به حساب داشته و جمعاً ۶۶ هزار میلیارد تومان واریزی داشتند.

به گفته وی در دوره جدید با تعامل خوب با بانک مرکزی شناسایی این حساب‌ها را به طور جدی آغاز کردیم.

سبحانیان ادامه داد: سو استفاده از واژه صندوق قرض الحسنه موضوع دیگری است که با آن مقابله خواهد شد، یک صندوق قرض الحسنه بیش از ۱۴۵ هزار میلیارد واریز داشته و مشخص شده که این موضوع برای فرار مالیاتی بوده است.

سبحانیان درباره خانه‌ها و خودروهای لوکس نیز گفت: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۷۷ هزار خودرو لوکس شناسایی شده و مالیات تعیین شده بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان بوده که از این میان ۷۷۰ میلیارد تومان مالیات دریافت شده است. در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۶۶ هزار خودرو لوکس شناسایی شده که ۲ هزار میلیارد تومان اعلامی مالیات داشته‌ایم همچنین در سال ۱۴۰۱، تعداد ۴۵ هزار خانه لوکس شناسایی شده که بیش از ۲ هزار میلیارد تومان ابلاغی بوده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: در حوزه خودروهای لوکس در سال جاری نیز ۵۲۰ هزار خودرو لوکس شناسایی شده است. حدود ۱۱ میلیون حساب تجاری را شناسایی کردیم که ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب حقیقی و بیش از ۲ میلیون حقوقی هستند.

به گفته سبحانیان ۶۶ هزار نفر هستند که بیش از ۲ خانه دارند و بیش از ۳۰ هزار نفر پرونده مالیاتی ایجاد شده که ۱,۴۰۰ میلیارد تومان مالیات برای آنان ابلاغ شده است.

این مقام مسئول درباره مالیات بر عایدی سرمایه گفت: اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد و این قانون در مجلس نهایی شد و این قانون اکنون در مجمع و شورای نگهبان در حال بررسی است، دولت معتقد است اخذ این مالیات در شرایط واجب است و این قانون در بیش از ۱۸۰ کشور در ۱۰۰ سال گذشته اجرا شده است. اگر قانون با این شکل تصویب نشود و اگر تعدیل تورمی انجام شود نه تنها این قانون اقدام خود را انجام نمی‌دهد بلکه ما سود سوداگرانه را تضمین می‌کنیم.

وی تصریح کرد: امیدوار هستیم که قانون به شکلی که در مجلس تأیید شد، تصویب شود.

سبحانیان گفت: کمتر ۳ تا ۴ درصد مردم درگیر قانون مالیات بر سفته بازی قرار دارند و هدف این قانون فشار بر سودا گرایان بوده نه مردم عادی، این نگرانی هیچ جایگاهی ندارد و بخش عمده مردم درگیر این قانون نخواهند شد زیرا هر فرد در هر خانواده می‌تواند یک خودرو و یک منزل داشته باشد یعنی یک خانواده ۵ نفره می‌تواند ۵ خودرو و ۵ منزل داشته باشد.

رئیس سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: در علم روز مالیات، دنیا به سمت مالیات بر مصرف رفته نه مالیات بر تولید، افزایش نرخ بر ارزش افزوده و کاستن مالیات بر درآمد که از ۲۵ درصد به ۱۸ رسیده است یکی از اقداماتی است که در سازمان امور مالیاتی انجام شده است.

سبحانیان اظهار داشت: هدف ما حمایت از تولید بوده و در این راستا مالیات بر سفته بازی و فعالیت سوداگرایانه افزایش یافته و مالیات بر تولید کاهش یافته است، برند داروگر با بدهی مالیاتی بسته نشده و هیچ زمانی بدهی مالیاتی باعث تعطیلی بنگاهی نمی‌شود و در این راستا اموال صاحب شرکت بسته شده است.

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی فردی بیش از ۱,۴۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی داشته باشد و یک دهه بدهی را پرداخت نکند و پشت تولید پنهان شود اقدام درستی نیست.

سبحانیان درباره مالیات بر رمزارز گفت: اگر سازمان چینین درامدی را شناسایی کند اقدام به اخذ مالیات خواهد کرد و در قانون جدید سفته بازی هم مالیات بر رمزارز آورده شده است.