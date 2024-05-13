اطلاعیه دادسرای ویژه روحانیت در رابطه با اجرای حکم یک روحانی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط روابط عمومی دادسرای ویژه روحانیت اعلام کرد؛ آقای مسلم گنجی متعاقب شکایت شاکی خصوصی با اتهام ایراد افترا و نشر اکاذیب در فضای مجازی تحت تعقیب قضائی قرار گرفته و پرونده متشکله پس از طی مراحل مختلف رسیدگی، در نهایت پس از جری تشریفات قانونی و مراحل دادرسی، با احراز بزه انتسابی منتهی به صدور حکم قطعی حبس تعزیری گردید.

اطلاعیه ادامه یافته است: اگر چه برابر قانون، احکام قضائی کیفری پس از قطعیت باید فوراً به اجرا درآیند اما مع الوصف، به محکوم علیه فرصت چندین ماهه داده شد که نسبت به جلب رضایت شاکی خصوصی اقدام نماید که موفق به جلب رضایت نشده و شاکی خصوصی نیز مصرانه پیگیر اجرای حکم قطعی دادگاه بود.

اطلاعیه می‌افزاید: دادسرای ویژه روحانیت قم در راستای تکلیف قانونی خود بارها اقدام به دعوت و احضار محکوم علیه جهت اجرای حکم نمود که متأسفانه با استنکاف مشارالیه مواجه گردید. در نهایت با توجه به درخواست و اصرار شاکی خصوصی، محکوم علیه در تاریخ بیست و یکم اردیبهشت ماه امسال با حکم قضائی و توسط ضابطین دستگیر و به منظور اجرای حکم قانونی و تحمل حبس به زندان معرفی شد که بعد از آن، شاکی خصوصی در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت با حضور در واحد اجرای احکام دادسرای ویژه روحانیت قم اعلام رضایت نموده و متعاقب آن، محکوم علیه از زندان آزاد گردید.

در این اطلاعیه از تمامی افراد و طلاب درخواست شده در بیان و انتشار اخبار و اطلاعات، امانت و تقوای الهی را پیشه کنند.