موضوع خلیج گرگان جدی است/ تهدید ۶۰ هزار هکتار کانون ریزگرد نمکی!

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد زنگانه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان گلستان اظهار کرد: خوشبختانه در دولت سیزدهم بخشی از عقب ماندگی‌های بسیار زیاد حوزه برق در استان گلستان جبران شده است.

وی ادامه داد: بر اساس پیگیری‌ها و توافق‌های انجام شده برای سیکل ترکیبی نیروگاه علی‌آبادکتول، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان مکلف است آغاز عملیات اجرایی پروژه تا سفر دوم رئیس جمهور به گلستان را تا حصول نتیجه پیگیری کند.

استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به نمایندگان مردم گلستان در مجلس شورای اسلامی و اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی که در جلسه حاضر بودند، تاکید کرد: موضوع خلیج گرگان یک موضوع بسیار جدی است و خلیج گرگان اگر خشک شود محیط زیست و سلامت مردم مورد تهدید جدی قرار خواهد گرفت و ۶۰ هزار هکتار کانون ریزگرد نمکی ایجاد خواهد شد.

وی اضافه کرد: انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی نسبت به احیای خلیج گرگان حساسیت بیشتری داشته باشد.

زنگانه گفت: موضوع تنش آبی استان گلستان موضوع جدی است و این موضوع در هیأت وزیران مطرح شده و دولت بودجه ویژه‌ای را برای رفع تنش آبی در گلستان تصویب کرده است.

وی اضافه کرد: گلستان به شدت نیازمند استفاده از شیرین سازی آب دریا به عنوان منابع مطمئن آب است و به هر ترتیب استان گلستان باید از استفاده تک منبعی تأمین آب که همان منابع زیرزمینی است خارج شود.

استاندار گلستان با اشاره به اهمیت ایمن‌سازی مسیرهای مواصلاتی و جاده‌های استان گلستان گفت: گلستان دومین استان کشور از نظر دارا بودن نقاط حادثه‌خیز پس از استان تهران است و نیاز است کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در زمینه اختصاص بودجه برای رفع نقاط حادثه‌خیز نگاه ویژه‌ای داشته باشند.

لازم به ذکر است در این جلسه مصوب شد، برق منطقه‌ای گلستان و مازندران میزان یک هزار و ۶۵۰ مگاوات برق مورد نیاز استان گلستان را تأمین کرده و خاموشی‌های احتمالی صنایع بر اساس توافق بین وزارت صمت و وزارت نیرو و بر اساس زمان بندی مشخص و برنامه‌ریزی شده باشد.

همچنین مدیرعامل توزیع نیروی برق گلستان مکلف شد پیگیری اجرای هشت نیروگاه مقیاس کوچک را در دستور کار قرار داده و ظرف مدت تعیین شده این نیروگاه‌ها وارد مدار شوند.