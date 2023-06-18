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۲۸ خرداد ۱۴۰۲، ۱۴:۰۹

مدیرکل انتقال خون مازندران:

شاخص اهدای خون در مازندران ۲ برابر استاندارد جهانی است

شاخص اهدای خون در مازندران ۲ برابر استاندارد جهانی است

ساری- مدیرکل انتقال خون مازندران گفت: شاخص اهدای خون در استان ۳۸ نفر به ازای هر هزار نفر و دو برابر استاندارد جهانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله محمدی فیروزجایی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید استاندار از این مرکز با اشاره به مشارکت خیران برای تأمین نیازهای مرکز اظهار داشت: با همکاری یک خیر ساخت مرکز فرآورده‌های خونی به مرحله پایانی خود رسیده است.

وی همچنین به همکاری شرکت‌های دانش بنیان و مرکز اشاره کرد و گفت: سال قبل ۶ میلیارد تومان تجهیزات مورد نیاز فرآورده‌های خونی با همکاری این شرکت‌ها خریداری شده است.

مدیرکل انتقال خون مازندران فرسودگی ناوگان حمل و نقل انتقال خون را از جمله نیازها بیان کرد و گفت: سه دستگاه اتوبوس سیار خونگیری مازندران فرسوده است.

وی با بیان اینکه مازندران استان معین تأمین خون تهران به شمار می‌رود یادآور شد: سال گذشته ۳۸ هزار واحد از استان تهران ارسال شده است.

مدیرکل انتقال خون مازندران کمبود نیروی انسانی را از دیگر مشکلات بیان کرد و گفت: با توجه به شمار بالای مسافران و گردشگران در استان تأمین نیازمندی‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

محمدی شاخص اهدای خون در استان را به ازای هر هزار نفر ۳۸ نفر ذکر کرد و گفت: این شاخص دو برابر میانگین و استاندارد جهانی است و متوسط نیاز خون سالانه ۱۳۵ هزار واحدخونی است.

کد مطلب 5813446

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