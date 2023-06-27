تایلند نخستین حریف تیم والیبال جوانان ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، بیستودومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان از ۱۶ تا ۲۵ تیرماه جاری در شهر منامه کشور بحرین پیگیری میشود.
تیم والیبال جوانان ایران که در گروه نخست این مسابقات قرار دارد در مرحله مقدماتی به ترتیب به مصاف تایلند، تونس و بحرین (میزبان) میرود.
گروهبندی ۱۶ تیم شرکت کننده در رقابتهای قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۳ به قرار زیر است:
گروه A: بحرین، ایران، تایلند و تونس
گروه B: ایتالیا، برزیل، مصر و مکزیک
گروه C: لهستان، بلغارستان، کانادا و هند
گروه D: آرژانتین، بلژیک، جمهوری چک و آمریکا
برنامه مرحله مقدماتی این رقابتها به وقت تهران به شکل زیر است:
جمعه ۱۶ تیرماه
مکزیک – ایتالیا و هند – لهستان ساعت ۱۱:۳۰
مصر – برزیل و کانادا – بلغارستان ساعت ۱۴:۳۰
تایلند – ایران و آمریکا – آرژانتین ساعت ۱۷:۳۰
تونس – بحرین و جمهوری چک – بلژیک ساعت ۲۰:۳۰
شنبه ۱۷ تیرماه
مصر – ایتالیا و کانادا – لهستان ساعت ۱۱:۳۰
برزیل – مکزیک و بلغارستان – هند ساعت ۱۴:۳۰
ایران – تونس و جمهوری چک – آرژانتین ساعت ۱۷:۳۰
بحرین – تایلند و بلژیک – آمریکا ساعت ۲۰:۳۰
یکشنبه ۱۸ تیرماه
برزیل – ایتالیا و بلغارستان – لهستان ساعت ۱۱:۳۰
مکزیک – مصر و هند – کانادا ساعت ۱۴:۳۰
تونس – تایلند و بلژیک – آرژانتین ساعت ۱۷:۳۰
ایران – بحرین و آمریکا – جمهوری چک ساعت ۲۰:۳۰
روز دوشنبه ۱۹ تیر تیمهای شرکت کننده در مسابقات استراحت دارند و مسابقات در مرحله دوم روزهای سهشنبه تا پنجشنبه ۲۰ تا ۲۲ تیرماه در چهار گروه جدید (G، F، E و H) پیگیری میشود که تیمهای اول و دوم گروههای مقدماتی برای رتبههای اول تا هشتم در گروههای E و F و تیمهای سوم و چهارم گروههای مقدماتی برای جایگاه نهم تا شانزدهم در گروههای G و H با هم رقابت میکنند.
روز جمعه ۲۳ تیرماه دومین روز استراحت تیمهای شرکت کننده در این رقابتها است و مراحل نیمهنهایی و نهایی در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۴ و ۲۵ تیر پیگیری خواهد شد تا در مجموع بعد از برگزاری ۶۴ مسابقه، تیمهای اول تا شانزدهم مسابقات مشخص شوند.
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