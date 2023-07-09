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۱۸ تیر ۱۴۰۲، ۸:۳۸

مدیرعامل بنیاد CF عنوان کرد؛

افزایش طول عمر بیماران CF در ایران

افزایش طول عمر بیماران CF در ایران

رئیس و مدیر عامل بنیاد بیماری CF ایران، از افزایش طول عمر بیماران CF در کشور خبر داد.

محمدرضا مدرسی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به اهمیت و احساس نیاز به رشته ریه اطفال در کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به نیاز شدید به رشته ریه اطفال، ۱۰ سال است این رشته پزشکی در ایران راه اندازی شده است.

وی به اهمیت تشکیل بنیاد CF در کشور اشاره کرد و افزود: CF، شایع‌ترین بیماری ارثی مغلوب در جهان است که لازم بود نسبت به شناسایی این بیماران در کشور اقدام شود.

مدرسی با طرح این سوال که مگر می‌شود شایع‌ترین بیماری ارثی مغلوب در جهان در ایران وجود نداشته باشد، تاکید کرد: در چند سال اخیر با همکاری جمعی از اساتید بنام مرکز طبی کودکان، تلاش کردیم با راه اندازی بنیاد CF در کشور، نسبت به شناسایی این بیماران اقدام کنیم.

وی افزود: معتقدیم جامعه CF دارای سه پایه اساسی است که شامل بیماران و والدین، دولتمردان و متخصصین می‌شود.

مدیرعامل بنیاد بیماری CF ایران ادامه داد: ما توانستیم با ارتباط بسیار قوی بین این سه پایه بیماری CF، متوجه این موضوع شویم که اطلاعات از بیماری در سطح جامعه کم است.

مدرسی بر اهمیت آگاه سازی جامعه از بیماری CF تاکید کرد و گفت: ایجاد ۳۷ شعبه بنیاد بیماری CF در کشور، در همین راستا صورت گرفته است.

وی همچنین از راه اندازی کلینیک CF چند تیمی بزرگسالان در دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد و افزود: افزایش طول عمر و کیفیت زندگی بیماران CF، در این مدت کم، از دستاوردهای نظام سلامت کشور محسوب می‌شود.

بیماران CF به دنبال ترشحات ریه و ایجاد التهاب و همچنین عفونت به تدریج ریه خود را از دست می‌دهند که این عارضه از بدو تولد شروع شده و متوقف نمی‌شود.

کد مطلب 5831359
حبیب احسنی پور

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