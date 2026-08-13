آزادی ۸ مددجوی زندانی جرائم غیرعمد در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسین بنیادی از آزادی ۸ مددجوی زندانی جرائم غیرعمد به مناسبت شهادت حضرت امام رضا(ع) خبر داد و اظهار کرد: مجموع بدهی این زندانیان حدود ۱۰۰ میلیارد ریال بود که بخش قابل توجهی از این مبلغ با مساعدت و تصمیم مراجع قضایی، مشمول تقسیط قرار گرفت.
عضو شورای قضایی استان ادامه داد: با پیگیریهای انجامشده توسط ستاد دیه و مساعدت خیرین نیکوکار، پیشقسط تعیینشده برای این افراد از محل کمکهای خیرخواهانه پرداخت شد و در نهایت این ۸ زندانی پس از طی مراحل قانونی از زندان آزاد و به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
مدیر کل زندان های استان قم ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضایی و همراهی خیرین، تصریح کرد: کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، اقدامی ارزشمند برای کاهش آسیبهای اجتماعی و حمایت از خانوادههایی است که ناخواسته درگیر مشکلات ناشی از محکومیت مالی یکی از اعضای خود شدهاند.
وی با اشاره به نقش خیرین در فراهم شدن زمینه آزادی زندانیان گفت: مشارکت مردم نیکوکار و خیرین میتواند گرهگشای بسیاری از پروندههای مالی و زمینهساز بازگشت افراد به زندگی و کانون خانواده باشد.
قم - مدیر کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان قم از آزادی ۸ مددجوی زندانی جرائم غیرعمد به مناسبت شهادت حضرت امام رضا(ع) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسین بنیادی از آزادی ۸ مددجوی زندانی جرائم غیرعمد به مناسبت شهادت حضرت امام رضا(ع) خبر داد و اظهار کرد: مجموع بدهی این زندانیان حدود ۱۰۰ میلیارد ریال بود که بخش قابل توجهی از این مبلغ با مساعدت و تصمیم مراجع قضایی، مشمول تقسیط قرار گرفت.
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