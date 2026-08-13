به گزارش خبرنگار مهر، علی خوشرفتار بعدازظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: از حدود یک دهه گذشته تاکنون، این برای چندمین بار است که تیم ملی بسکتبال با ویلچر عراق قم را برای برپایی اردوی آمادهسازی انتخاب میکند.
وی افزود: میان باشگاه فرهنگی ورزشی جانبازان و توانیابان ایثار قم و مسئولان عراقی در حوزههای فرهنگی و ورزشی تعامل مناسبی وجود دارد و میزبانی از تیم ملی بسکتبال با ویلچر عراق نیز در ادامه همین همکاریها انجام میشود.
مدیرعامل باشگاه ایثار قم بیان کرد: اردوی تیم ملی عراق از روز سهشنبه ۲۷ مردادماه در سالن شهدای بهزیستی قم آغاز میشود و ملیپوشان این کشور علاوه بر برنامههای تمرینی، چند مسابقه تدارکاتی نیز برگزار خواهند کرد.
خوشرفتار ادامه داد: تیم ملی بسکتبال با ویلچر عراق با برگزاری این اردو درصدد افزایش آمادگی خود برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن است و مسابقات تدارکاتی نیز بخشی از برنامه آمادهسازی این تیم خواهد بود.
وی با اشاره به حضور عباس خاکی در رأس کادر فنی تیم ملی عراق گفت: خاکی سابقه سرمربیگری تیم ایثار قم را دارد و این باشگاه در دوران فعالیت او موفق شد در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ دو عنوان قهرمانی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر را به دست آورد.
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی جانبازان و توانیابان ایثار قم افزود: حضور سرمربی سابق ایثار قم در تیم ملی عراق، یکی از زمینههای شکلگیری و تداوم ارتباطات ورزشی میان دو طرف است و همکاریهای موجود نیز در سالهای گذشته استمرار داشته است.
خوشرفتار خاطرنشان کرد: برگزاری این اردو در قم در چارچوب تعاملات ورزشی میان دو مجموعه انجام میشود و تیم ملی عراق در مدت حضور خود در قم، برنامه تمرینی و دیدارهای تدارکاتی پیشبینیشده را دنبال خواهد کرد.
قم- مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی جانبازان و توانیابان ایثار قم از برگزاری اردوی آمادهسازی تیم ملی بسکتبال با ویلچر عراق در این شهر خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی خوشرفتار بعدازظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: از حدود یک دهه گذشته تاکنون، این برای چندمین بار است که تیم ملی بسکتبال با ویلچر عراق قم را برای برپایی اردوی آمادهسازی انتخاب میکند.
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