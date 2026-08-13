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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹

آدرس دسترسی به برخی خدمات بانک ملی ایران به‌روزرسانی شد

آدرس دسترسی به برخی خدمات بانک ملی ایران به‌روزرسانی شد

بانک ملی ایران اعلام کرد که با هدف دسترسی پایدار و بدون وقفه مشتریان به خدمات الکترونیکی، آدرس‌های برخی از سامانه‌های بانک به‌روزرسانی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک ملی ایران اعلام کرد که با هدف دسترسی پایدار و بدون وقفه مشتریان به خدمات الکترونیکی، آدرس‌های برخی از سامانه‌های بانک به‌روزرسانی شده است.

بر اساس این گزارش، در صورت مشاهده هرگونه خطا در دسترسی به آدرس‌های قبلی، مشتریان می‌توانند از آدرس‌های زیر استفاده کنند:

سایت رسمی بانک ملی ایران:

melli-bank.com

همراه بانک ملی ایران (بام):

baambank.com

بانکداری سازمانی بانک ملی ایران:

ebp.baambank.com

گفتنی است خدمات، امکانات و محتوای سامانه‌ها هیچ تغییری نکرده و تمامی خدمات مطابق روال گذشته ارائه می‌شود؛ تنها آدرس دسترسی به برخی از این خدمات به‌روزرسانی شده است.

همچنین بانک ملی ایران سپاسگزار و قدردان همراهی و اعتماد مشتریان خود است.

کد مطلب 6915717
طیبه بیات

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    نظرات

    • جواد نارویئ US ۲۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
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      پاسخ
      خوب هست

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