به گزارش خبرنگار مهر، بانک ملی ایران اعلام کرد که با هدف دسترسی پایدار و بدون وقفه مشتریان به خدمات الکترونیکی، آدرسهای برخی از سامانههای بانک بهروزرسانی شده است.
بر اساس این گزارش، در صورت مشاهده هرگونه خطا در دسترسی به آدرسهای قبلی، مشتریان میتوانند از آدرسهای زیر استفاده کنند:
سایت رسمی بانک ملی ایران:
melli-bank.com
همراه بانک ملی ایران (بام):
baambank.com
بانکداری سازمانی بانک ملی ایران:
ebp.baambank.com
گفتنی است خدمات، امکانات و محتوای سامانهها هیچ تغییری نکرده و تمامی خدمات مطابق روال گذشته ارائه میشود؛ تنها آدرس دسترسی به برخی از این خدمات بهروزرسانی شده است.
همچنین بانک ملی ایران سپاسگزار و قدردان همراهی و اعتماد مشتریان خود است.
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