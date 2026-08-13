  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اسلام در جهان
۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹

تجدید پیمان برادری امت مسلمان با بهره گیری از آموزه‌های پیامبر اسلام

تجدید پیمان برادری امت مسلمان با بهره گیری از آموزه‌های پیامبر اسلام

حجت الاسلام شهریاری نوشت: امت اسلام با وجود همه تفاوت‌ها در محبت محمد (ص) و خاندانش متحد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به مناسبت فرا رسیدن سالروز رحلت نبی مکرم اسلام و شهادت سلاله های پاک ایشان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و علی ابن موسی الرضا علیه السلام در توئیتی امت اسلامی را به تجدید پیمان وحدت و برادری دعوت کرد.

متن توئیت دبیرکل به شرح زیر است: پیامبر رحمت(ص)، امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع)، چراغ‌های هدایت در مسیر امت اسلامی اند. امتی که با وجود همه تفاوت ها، در محبت محمد(ص) و خاندان پاکش یک دل و متحد است. بیاییم در سوگ آنان، پیمان برادری و وحدت را تازه کنیم.

کد مطلب 6915758
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه