به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به مناسبت فرا رسیدن سالروز رحلت نبی مکرم اسلام و شهادت سلاله های پاک ایشان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و علی ابن موسی الرضا علیه السلام در توئیتی امت اسلامی را به تجدید پیمان وحدت و برادری دعوت کرد.

متن توئیت دبیرکل به شرح زیر است: پیامبر رحمت(ص)، امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع)، چراغ‌های هدایت در مسیر امت اسلامی اند. امتی که با وجود همه تفاوت ها، در محبت محمد(ص) و خاندان پاکش یک دل و متحد است. بیاییم در سوگ آنان، پیمان برادری و وحدت را تازه کنیم.