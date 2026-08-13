بحران جهانی آلومینیوم در نتیجه تداوم تنش در خاورمیانه 

به گزارش خبرگزاری مهر، تشدید تنش در تنگه هرمز، بازارجهانی آلومینیوم را با بحران مواجه کرده و همزمان با افزایش قیمت‌ها به بالاترین سطح در ۷ هفته اخیر و کاهش بی‌سابقه ذخایر جهانی، تاثیرات عمده‌ای بر صنایع پایین دستی به جای گذاشته است.

شبکه الجزیره در گزارشی نوشت که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس حدود ۹ درصد از آلومینیوم جهان را تولید می‌کنند که بیش از ۶.۵ میلیون تن در سال است که حدود ۶۰ درصد آن به بازارهای خارجی صادر می‌شود. همین امر سبب می‌شود هرگونه اختلال در حرکت تجارت از طریق این تنگه، تأثیری مستقیم بر تعادل بازار بگذارد.

بر اساس این گزارش قیمت آلومینیوم در معاملات اواسط هفته جاری، به ۳۳۶۰ دلار در هر تن رسید که متأثر از تنش‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی‌های عرضه بود. شرکت نروژی «نورسک هیدرو» نیز هشدار داد که اگر تجارت به حالت عادی باز نگردد، احتمالاً کسری جهانی از ۹۰۰ هزار تن در سال فراتر خواهد رفت.

این تحولات همزمان با ادامه روند نزولی ذخایر آلومینیوم در انبارهای بورس فلزات لندن از آغاز سال جاری رخ داد؛ به‌گونه‌ای که این ذخایر به نزدیک یک‌چهارم میلیون تن رسید که پایین‌ترین سطح ثبت‌ شده در ۳۶ سال گذشته است.

آمریکا با وارداتی نزدیک به ۵ میلیون تن در سال گذشته، در صدر فهرست بزرگ‌ترین واردکنندگان آلومینیوم جهان قرار دارد. پس از آن چین با بیش از ۳ میلیون تن، آلمان با حدود ۲.۵ میلیون تن و ژاپن با بیش از ۲ میلیون تن در رده‌های بعدی قرار دارند.

شیما جوی، مدیر دفتر الجزیره در پکن، می‌گوید چین با وجود کسری عرضه از خاورمیانه، به‌ دنبال یافتن جایگزین‌های مناسب است و با توجه به اینکه بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده آلومینیوم جهان با تولیدی حدود ۴۵ میلیون تن در سال است، مشکلی در این زمینه ندارد.

تولید چین حدود ۶۰ درصد از مجموع تولید جهانی را تشکیل می‌دهد، اما به سقف ظرفیت تولیدی این کشور رسیده است. همین امر توانایی پکن برای افزایش تولید به‌ منظور تأمین نیاز سایر بازارها را محدود می‌کند، به‌ ویژه در شرایط فشارهایی که کشورهای اتحادیه اروپا با آن مواجه‌ هستند.

با این وجود از انگلیس خبر می‌رسد که کاهش ذخایر این کشور به نزدیک یک‌چهارم میلیون تن، میان خریداران و سرمایه‌گذاران نگرانی های عمده ای را ایجاد کرده و این مسئله بر قیمت‌ بازار تاثیر گذاشته و قیمت ها طی هفت روز گذشته حدود ۴.۸ درصد افزایش یافته است.

الجزیره می افزاید که اگر تنگه هرمز باز نشود، قیمت‌ها ممکن است همچنان صعودی بماند؛ چراکه فشارها تنها به از دست دادن حدود ۹ درصد از تولید جهانیِ ناشی از خلیج فارس محدود نمی‌شود، بلکه به تحولات دیگری در بازار «آلومینا» نیز مرتبط است.

شرکت «نورسک هیدرو» اعلام کرده که تولید کارخانه خود در برزیل که بزرگ‌ترین کارخانه تولید آلومینا در جهان است و در ذوب آلومینیوم استفاده می‌شود، را ۵۰ درصد کاهش داده است. این اقدام نگرانی بیشتر فعالان بازار را در زمینه کسری بیشتر مواد اولیه به دنبال داشته است.

روس استراکان، رئیس بخش مواد اولیه آلومینیوم در گروه «سی‌آریو»، تأکید می‌کند که بازار آلومینیوم نسبت به هرگونه تغییر در تعادل عرضه و تقاضا بسیار حساس است؛ بنابراین اختلال در عرضه خلیج فارس می‌تواند تأثیر بزرگی بر زنجیره‌های تأمین جهانی بگذارد.

بخش‌های خودروسازی، هوایی و ساختمان ماه‌هاست که به‌ دلیل افزایش قیمت‌ها و کمبود عرضه با فشارهای فزاینده‌ای مواجه‌اند و شماری از تولیدکنندگان رینگ چرخ در غرب آسیا ناگزیر شدند به‌ خاطر اختلال در زنجیره‌های تأمینِ از خاورمیانه، تولید خود را کاهش دهند.

استراکان می‌افزاید که در آمریکا قیمت آلومینیوم از ۳ هزار دلار در هر تن فراتر رفته و با توجه به عوارض گمرکیِ بالای ۵۰ درصد، مصرف‌کنندگان برای تهیه این فلز و محصولات آن قیمت‌های بی‌سابقه‌ای می‌پردازند؛ موضوعی که بر تقاضا اثری منفی گذاشته است.

این تحولات نشان می‌دهد که تداوم بحران در تنگه هرمز می‌تواند کمبودِ محدودِ عرضه را به فشار گسترده‌تری بر صنایع وابسته به آلومینیوم تبدیل کند؛ به‌ویژه در شرایطی که ذخایر کاهش یافته و هزینه واردات بالا رفته است و این امر خطر تورم و رکود فعالیت صنعتی را افزایش می‌دهد.