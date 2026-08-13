تاکید بر ضرورت ایجاد کریدور مالی مستقل بریکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دومین روز نشست‌های مالی بریکس در هند، بر ضرورت ایجاد کریدور مالی اختصاصی بریکس و اتصال شبکه‌های پرداخت ملی کشورهای عضو تاکید کرد.

همتی در این نشست اظهار کرد: توسعه همکاری‌های مالی بریکس باید از گفت‌وگوهای کلی فراتر رفته و به ایجاد زیرساخت‌های عملیاتی، امن و پایدار برای پرداخت‌ها و تسویه‌های فرامرزی منجر شود.

وی گفت: اتصال شبکه‌های پرداخت و گسترش استفاده از ارزهای ملی، ضمن کاهش وابستگی به مسیرهای مالی خارج از بریکس، به افزایش سرعت، کاهش هزینه‌ها و ارتقای امنیت مبادلات تجاری اعضا کمک می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: ایران پیش‌تر بررسی ابعاد فنی، حقوقی و اجرایی اتصال سامانه‌های پرداخت اعضای بریکس را آغاز کرده و آمادگی دارد در تدوین نقشه راه عملیاتی این طرح، همکاری کند.

همتی همچنین پیگیری عضویت ایران در بانک توسعه جدید بریکس را زمینه‌ساز گسترش تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای، همکاری‌های سرمایه‌گذاری و تقویت پیوندهای اقتصادی میان اعضا دانست.

اولین نشست وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی بریکس تحت ریاست دوره‌ای هند برای سال ۲۰۲۶، در تاریخ ۲۱ و ۲۲ مرداد ۱۴۰۵(برابر با ۱۲ و ۱۳ آگوست ۲۰۲۶) در شهر جیپور هند در حال برگزاری است.

پیش‌تر و در نخستین نشست این گروه با حضور وزرای اقتصاد و دارایی و روسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو، مهدی حیدری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت تقویت تاب‌آوری اقتصادی و مالی اعضای بریکس در برابر چالش‌های اقتصاد جهانی تاکید کرد.

وی با حمایت از چهار محور «تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری»، خواستار توسعه سازوکارهای عملی تامین مالی، از جمله تامین مالی با ارزهای محلی، ابزارهای پوشش ریسک ارزی و جذب سرمایه خصوصی شد.

نماینده ایران همچنین بر استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین برای افزایش بهره‌وری و رشد فراگیر تاکید و از تداوم فعالیت کارگروه رشد و توسعه بریکس در دوره‌های آتی ریاست این گروه حمایت کرد.