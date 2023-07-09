به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی برای ایراد سخنرانی در نخستین کنگره بین المللی دیپلماسی ملل به اصفهان آمد.

همچنین «دراگو استامبوک»، سفیر جمهوری کرواسی در ایران برای ایراد سخنرانی در نخستین کنگره بین المللی دیپلماسی وارد اصفهان شد.

همچنین «ولف دیتریش هایم» سفیر جمهوری اتریش در ایران و «سیگلینده اشپنلنگ» قائم‌مقام رئیس انجمن فرهنگی اتریش و رایزن فرهنگی سفارت اتریش در ایران به منظور حضور در نخستین کنگره بین المللی دیپلماسی ملل وارد اصفهان شدند.

«املی کولتا» معاون سفیر فنلاند نیز برای حضور در نخستین کنگره بین المللی دیپلماسی ملل به اصفهان سفر کرد.