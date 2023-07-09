به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی در پنجاه و هفتمین جلسه شورای عالی تحول و تعالی سازمان ثبت گفت: تلاش مجموعه ثبتی کشور در بسیاری از استان‌ها در سه ماهه اخیر منجر به رشد صدور آرا مثبت به درخواست‌های مربوط به دریافت سند رسمی برای اراضی و املاک فاقد سند رسمی در قالب قانون تعیین تکلیف شده و این در حالی است که همچنان در برخی استان‌ها این کار به کندی پیش می‌رود که نیاز به آسیب شناسی دارد.

وی ادامه داد: تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر منتفی کردن نقل و انتقال اموال غیر منقول با اسناد عادی زمانی محقق می‌شود که تمامی اراضی و املاک سنددار شوند و نقل و انتقالات اموال غیر منقول با اسناد رسمی انجام شود که مجمع تشخیص مصلح نظام نیز می‌بایست از باب مصلحت و رفع فساد به این مسئله ورود کند.

وی با ابراز امیدواری از اینکه ۸۰ درصد اراضی کشاورزی تا پایان سال جاری می‌بایست حدنگاری و دارای سند شوند افزود: کمیسیون‌های رفع تداخلات اراضی در برخی استان‌ها عملکرد ضعیفی دارند و باید این نقیصه هرچه زودتر در راستای تحقق فرامین رهبری، با طرح پیگیری در شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال حل و فصل و ساماندهی شود.

بابایی با تأکید بر اینکه اتمام حدنگاری یک تکلیف ملی است اظهار داشت: این امر مهم خواست نظام است که توأمان منافع مردم و کل کشور را تأمین می‌کند و باید به عنوان یک راهبرد فرا قوه‌ای از سوی دستگاه‌های مرتبط جدی گرفته شود.

معاون رئیس قوه قضائیه با تاکید بر آمار قابل توجه اسناد دفترچه‌ای در کشور گفت: باید اسناد دفترچه‌ای هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند که در این راستا از ظرفیت شرکت‌های برون سپار و مشاور در امر تطبیق و مستندسازی اراضی بهره‌گیری خواهد شد و امیدواریم در سه ماهه دوم سال شاهد جهش در آمار این بخش نیز باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در این جلسه که مدیران ثبتی کل کشور نیز به صورت وبیناری در آن شرکت داشتند، با تقدیر از عملکرد مجموعه ثبت کشور که در سال گذشته بسیار موفق عمل کردند خاطر نشان کرد: سازمان ثبت بر اساس نظر سنجی صورت گرفته از سوی سازمان صدا و سیما موفق به کسب حدود ۸۰ درصدی رضایتمندی مردمی شده که این یک سرمایه اجتماعی مطلوبی است که باعث می‌شود این سازمان پرقدرت‌تر و جهادی‌تر از گذشته مسیر خود را ادامه دهد.

معاون رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه سازمان ثبت در اجرای سیاست‌ها و راهبردهای کلان نیازمند همراهی و همیاری مردم است، خواستار تقویت روابط عمومی‌های استانی این سازمان و بهره‌گیری از افراد خبره و نیروهای حرفه‌ای در این بخش برای تبیین سیاست‌های کلان ثبتی کشور برای جامعه و جلب همراهی مردم شد.

محمد علی فلاح تفتی، سرپرست معاونت املاک و کاداستر این سازمان نیز با ارائه گزارش عملکرد ۳ ماهه استان‌ها در هیأت‌های قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی گفت: انتظار می‌رود طی ۳ ماه آینده رشد چشمگیری در آرا صادره این هیأت‌ها با توجه به فعالیت شرکت‌های مشاور در مستندسازی و تشکیل پرونده‌ها باشیم.

وی ادامه داد: عملکرد شرکت‌های مشاور به طور مرتب در سامانه حدنگاری اراضی کشاورزی (سحاک) پایش می‌شود و شرکت‌هایی که متناسب با سیاست‌ها و دستورالعمل‌های سازمان ثبت از عملکرد مطلوبی برخوردار نباشند حذف و اقدامات قانونی در مورد آن‌ها به عمل می‌آید.