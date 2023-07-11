دستگیری ۱۹ سارق و کشف ۵۳ فقره سرقت در گنبدکاووس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناد علی صادقی گفت: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت در گنبد کاووس، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام یکسری اقدامات تخصصی و اطلاعاتی گسترده و هماهنگی با مراجع قضائی، موفق شدند ۱۹ سارق را شناسایی و در عملیات‌های جداگانه آن‌ها را دستگیر کنند.

سرهنگ صادقی گفت: متهمان در تحقیقات اولیه و پس از مواجهه با مستندات پلیس، چاره‌ای جز اقرار نداشتند و به ۵۳ فقره انواع سرقت ازجمله سرقت کابل برق، سرقت محتویات داخل خودرو، سرقت خودرو، سرقت موتورسیکلت و سرقت اماکن خصوصی در گنبدکاووس اعتراف کردند.