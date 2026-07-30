به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مجید باباخانی، رئیس سازمان هیئت و تشکل‌های دینی با بیان اینکه شعار «مثلی لا یبایع مثله» در واقع شعار خود حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است و «یالثارات الحسین» نیز شعار یاران امام حسین(ع) در طول تاریخ و خون‌خواهان آن حضرت به شمار می‌رود، اظهار کرد: «بین خون‌خواهی امام حسین(ع) و بیعت نکردن با یزیدیان پیوندی جدی وجود دارد.»

رئیس سازمان هیئت و تشکل‌های دینی تأکید کرد: «امام حسین(ع) با یزید بیعت نکرد و ما نیز نباید با یزیدیان بیعت کنیم. امروز نیز از یزیدیان زمان، خون‌خواه خون امام حسین(ع) و ابناءالحسین هستیم؛ از همین رو، میان این دو شعار پیوندی عمیق برقرار است.»

باباخانی درباره نحوه شکل‌گیری ایده انتخاب شعار «یالثارات الحسین» نیز گفت: «موضوع خون‌خواهی، یعنی خون‌خواهی امام شهید، سرداران عزیز و مردم شریف‌مان که به دست اشقی‌الاشقیای زمان به شهادت رسیدند، در امتداد نهضت عاشوراست و این خون‌خواهی در امتداد خون‌خواهی حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و خون‌خواهی جبهه حق از جبهه باطل قرار دارد.»

وی افزود: «این پیوند در همفکری‌ها و گفت‌وگوهای مفصلی که انجام شد، شکل گرفت و بسیاری از علما این موضوع را تقویت کردند. حضرات آیات و بسیاری از اساتید، از همان روزهای ابتدایی به شهادت رسیدن امام شهید، بر این موضوع تأکید داشتند و این مفهوم در افکار عمومی مردم نیز شکل گرفته بود.»

رئیس سازمان هیئت و تشکل‌های دینی ادامه داد: «تأیید و صحه گذاشتن علمای عزیز بر این موضوع، سبب شد این شعار به عنوان شعار آحاد مردم ایران و آحاد امت اسلامی مطرح شود.»

باباخانی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی‌شده برای تبیین این شعار در اربعین امسال اظهار کرد: «بسته محتوایی مفصلی برای نمادها و محتواهای مرتبط با هر دو شعار، یعنی «مثلی لا یبایع مثله» و «یالثارات الحسین»، همچنین موضوع خون‌خواهی امام حسین(ع) و خون‌خواهی رهبر شهید، تهیه شده است.»

وی افزود: «تولید پرچم، نمادها، کتیبه‌ها، تیزرهای محتوایی و نماهنگ‌های مختلف انجام شده و این تولیدات در اختیار هیئت‌ها و مواکب قرار گرفته است.»

رئیس سازمان هیئت و تشکل‌های دینی با بیان اینکه اربعین امسال نسبت به سال‌های گذشته تفاوتی معنادار خواهد داشت، گفت: «در اربعین‌های گذشته، در نگاه جهانی نسبت به موضوع اربعین امت اسلامی، گاهی با مشکلاتی مواجه بودیم. حتی در سال‌های قبل، دوستان برای جلوگیری از ایجاد اختلاف یا برداشت‌های قومیتی میان ایران و عراق، کمتر از تمثال مبارک رهبر استفاده می‌کردند.»

وی ادامه داد: «اما امروز با پیوندی که میان امت اسلامی برقرار شده، همه خون‌خواه رهبر شهید هستند و همه عزادار فقدان این رهبر بی‌مثال در طول تاریخ‌اند. این پیوند را خود برادران عراقی و حتی مردم دیگر کشورها نیز برقرار کرده‌اند.»

باباخانی تصریح کرد: ««مثلی لا یبایع مثله» و «یالثارات الحسین» امروز شعارهای مشترک امت اسلامی و شعارهای جهان اسلام هستند. گاهی شعارهایی انتخاب می‌کنیم که از نظر محتوایی صحیح و ارزشمندند، اما امروز شعارهایی برگزیده شده‌اند که پیوند امروز ما را با نهضت حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، مقابله با جلادان امروز و مبارزه با استکبار امروز به نمایش می‌گذارند.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «به‌روز شدن جریان اربعین و پیوند آن با خون‌خواهی امام حسین(ع) و امام شهید، فرصت بسیار مغتنمی است که ان‌شاءالله ارتقای فهم و بصیرت امت اسلامی را در پی خواهد داشت.»