فرمانده انتظامی قزوین: سرقت در استان ۹ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدقاسم طرهانی بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار با محمد نوذری استاندار قزوین که با حضور جمعی از رؤسای پلیسهای تخصصی برگزار شد، با تشریح آخرین وضعیت امنیتی استان اظهار کرد: نیروی انتظامی با تمام توان برای تأمین امنیت مردم در میدان حضور دارد و این تلاشها موجب شده آمار سرقت در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد کاهش یابد.
وی افزود: در همین مدت نرخ کشف سرقت نیز به ۵۳ درصد رسیده که نتیجه برنامهریزی، اقدامات اطلاعاتی و تلاش شبانهروزی مجموعه انتظامی استان است.
فرمانده انتظامی استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ثبت جهانی مجموعه «قلعه الموت و استحکامات وابسته» این موفقیت را دستاوردی ارزشمند برای استان دانست و از تلاشهای استاندار قزوین در تحقق این رویداد قدردانی کرد.
طرهانی با بیان اینکه ثبت جهانی الموت بازخورد مثبتی در جامعه و فضای مجازی داشته است، گفت: این اتفاق نشاندهنده همدلی و همکاری دستگاههای اجرایی استان است و میتواند زمینهساز توسعه گردشگری و رونق اقتصادی قزوین باشد.
وی همچنین بر ضرورت توسعه زیرساختهای حملونقل، راه، خدمات گردشگری و امکانات بهداشتی برای بهرهگیری از ظرفیت گردشگران داخلی و خارجی تأکید کرد و افزود: تحقق این هدف نیازمند همکاری و همافزایی همه دستگاههای اجرایی استان است.
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