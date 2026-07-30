  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴

انهدام دو آشیانه پهپادی و یک مخزن سوخت هواپیما و بالگردهای نظامی دشمن

انهدام دو آشیانه پهپادی و یک مخزن سوخت هواپیما و بالگردهای نظامی دشمن

روابط عمومی سپاه اعلام‌کرد: دو آشیانه پهپادی و یک مخزن سوخت هواپیما و بالگردهای نظامی در پایگاه علی السالم به آتش کشیده و منهدم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ۵۶ اعلام‌کرد:

بسم الله قاصم الجبارین

و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه

مردم شریف و بزرگوار ایران، صد و پنجاه شب متوالی است که شما بدون وقفه تجمعات خود را در سراسر ایران اسلامی ادامه داده و انتقام خون امام شهید و اخراج متجاوزان آمریکایی از منطقه را مطالبه می نمائید. همگام با شما، فرزندانتان در نیروی هوافضا و نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در میدان، نبرد با دشمن متجاوز را با قدرت و شجاعت ادامه می دهند.

صبح امروز در ادامه عملیات نصر ۲ و تنبیه متجاوز با حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم، دو آشیانه پهپادی و یک مخزن سوخت هواپیما و بالگردهای نظامی را به آتش کشیده و منهدم کردند.

مردم مسلمان کویت بدانند، تنبیه متجاوز تا پایان دادن به غارت ثروت‌ها و منابع ملی مسلمانان و اخراج اشغالگران و غارتگران آمریکایی از منطقه ادامه دارد.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

کد مطلب 6903875
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ترک اوغلی IR ۱۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      24 2
      پاسخ
      دست رزمندگان سپاه اسلام درد نکند کاخ سلطنتی و مقر نوکران آمریکا راهم در اولویت های بعدی قرار دهید.
    • IR ۰۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
      0 0
      پاسخ
      انشالله امروز و فردا خبر ترور کشته شدن و به جهنم ساقط شدن سگ زرد امریکا و نتانیاهو بیاد که این دو فتنه گر جنگ افروزان اصلی اند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها