قرارگیری شهرهای غرب مازندران بر روی گسل خزر

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امینی‌حسینی بعدازظهر پنجشنبه در دوره تخصصی آشنایی با ویرایش پنجم استاندارد ۲۸۰۰ با اشاره به ضرورت ارتقای آمادگی در برابر مخاطرات لرزه‌ای، گفت: شهرهای غرب مازندران بر روی گسل خزر قرار دارند و اجرای مطالعات ریزپهنه‌بندی لرزه‌ای در این مناطق یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی استقرار شبکه پیشرفته پایش لرزه‌ای، تبدیل رامسر به پایگاه علمی و اجرایی مرکز منطقه‌ای یونسکو در شمال کشور، ایجاد دبیرخانه دائمی سمینارهای تخصصی زلزله، ریزپهنه‌بندی و مدیریت بحران و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی و پژوهشی مشترک را از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برشمرد.

رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله با تأکید بر توسعه همکاری میان مراکز علمی، پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: تقویت این همکاری‌ها نقش مؤثری در افزایش تاب‌آوری شهرها، کاهش خسارت‌های ناشی از زلزله و ارتقای مدیریت بحران خواهد داشت.

در ادامه این نشست، دبیر اجرایی دوره تخصصی آشنایی با ویرایش پنجم آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) نیز گفت: ویرایش پنجم این استاندارد از مهرماه امسال لازم‌الاجرا می‌شود و جامعه مهندسی باید با رویکرد طراحی عملکردی، رفتار واقعی ساختمان‌ها هنگام وقوع زلزله را در طراحی‌ها مدنظر قرار دهد.

علی امینی‌شاد همچنین از پیگیری استقرار ایستگاه لرزه‌نگاری در رامسر خبر داد و افزود: با اختصاص یک هکتار زمین در جنوب هتل رامسر، زمینه اجرای این پروژه فراهم شده است. وی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه خاطرنشان کرد: زلزله منتظر پایان بروکراسی اداری نمی‌ماند.

وی با اشاره به اینکه ویرایش پنجم استاندارد ۲۸۰۰ از مهرماه سال جاری لازم‌الاجرا خواهد شد، افزود: جامعه مهندسی باید با رویکرد طراحی عملکردی، رفتار واقعی ساختمان‌ها را هنگام وقوع زلزله در طراحی‌ها مدنظر قرار دهد.

امینی‌شاد با هشدار نسبت به قرار گرفتن شهرهای غرب مازندران بر روی گسل خزر، اجرای مطالعات ریزپهنه‌بندی لرزه‌ای را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر عنوان کرد و گفت: امنیت جانی شهروندان باید در اولویت تصمیم‌گیری مدیران و برنامه‌ریزان قرار گیرد.

وی همچنین از پیگیری برای استقرار ایستگاه لرزه‌نگاری در رامسر خبر داد و اظهار کرد: با اختصاص یک هکتار زمین در جنوب هتل رامسر، مقدمات اجرای این طرح فراهم شده و پیشنهادهای ارائه‌شده برای توسعه همکاری‌های علمی نیز مورد استقبال رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله قرار گرفته است.

دبیر اجرایی این دوره در پایان با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای برنامه‌های کاهش خطرپذیری لرزه‌ای گفت: زلزله منتظر پایان بروکراسی اداری نمی‌ماند و اقدامات پیشگیرانه باید بدون تأخیر دنبال شود