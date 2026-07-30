اطلاعیه فوری قطع برق در منطقه صالح آباد در جنوب غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نیرو، به اطلاع مردم شریف منطقه صالح‌آباد در جنوب غرب تهران می‌رساند؛ به دلیل حادثه فنی ناشی از پرباری شبکه برق در یکی از خطوط تأمین برق منطقه، بخشی از مشترکان گرانقدر دچار محدودیت در تأمین برق شده‌اند.

در همین راستا، گروه‌های عملیاتی برق برای رفع مشکل فنی و ایجاد پایداری مجدد در تأمین برق در محل حضور دارند تا به فوریت مشکل مرتفع شود.

ضمن پوزش از مشترکان گرانقدری که دچار محدودیت در تأمین برق شده‌اند، به شما اطمینان داده می‌شود که با تلاش مضاعف در کمترین زمان ممکن، اختلال ایجاد شده مرتفع شده و شبکه برق منطقه پایدار خواهد شد.

ضمناً از سایر مشترکان عزیز تقاضا می‌شود با کاهش جدی مصرف برق، ضمن ایجاد فرصت بهره‌مندی از برق پایدار برای همه مشترکان، تلاشگران صنعت برق را برای تأمین برق مستمر و پایدار یاری رسانند.