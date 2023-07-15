دستگیری سارقان طلا پس از ۴ ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد گودرزی رئیس پلیس پیشگیری پایتخت اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۰۹ بهارستان در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، در محدوده خیابان امیرکبیر تهران در حال گشت‌زنی بودند که به یک دستگاه موتورسیکلت که پلاک آن به طرز ماهرانه‌ای مخدوش شده بود مشکوک شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.

وی افزود: راکب موتورسیکلت پس از مشاهده گشت پلیس بلافاصله به طرز خطرناکی از محل متواری شده و به فرمان‌های پلیس توجهی نمی‌کرد. این مقام انتظامی با اشاره به آغاز عملیات تعقیب و گریز ادامه داد: مأموران با ایجاد طرح مهار موفق شدند موتوسیکلت متهم را متوقف و وی را دستگیر کنند.

گودرزی بیان داشت: از کوله پشتی متهم آلات و ادوات سرقت کشف شد و پس از بررسی بانک مجرمان مشخص شد متهم اسفند ماه سال گذشته ۱۵ گرم طلا از خودرویی در همین محدوده سرقت کرده بود.

وی گفت: متهم پس از انتقال به کلانتری ابتدا منکر هرگونه سرقت شده که پس از مشاهده فیلم دوربین‌های مدار بسته به عمل خود و ۱۰ فقره سرقت مشابه دیگر اعتراف کرد. متهم ۳۵ ساله دارای سوابق متعدد کیفری با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی برای کشف جرایم احتمالی و جزئیات پرونده در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.