به گزارش خبرگزاری مهر، میرهاشم موسوی در مراسم اختتامیه اولین دوره جشنواره تجربه ماندگار اظهار کرد: این هفته به‌معنای واقعی کلمه، هفته خدمت به بازنشستگان است و با تکالیفی که ما در سازمان تأمین‌اجتماعی بر دوش داریم باید تأمین‌کننده آسایش و امنیت مردم شریف ایران باشیم.

وی با اشاره به اینکه باید خداوند را به‌خاطر اینکه توفیق خدمت به بازنشستگان را به ما عطا کرد شاکر باشیم، گفت: از فرصت خدمت که به ما رسیده باید در راستای خدمت‌رسانی بی‌منت استفاده کنیم و آنچه در توانمان هست برای بازنشستگان عزیز و خانواده‌های آنها انجام بدهیم. اینگونه برنامه‌های بزرگداشت و گرامیداشت، حداقل کاری است که ما می‌توانیم برای بازنشستگان عزیز انجام بدهیم و باید این کارها توسعه پیدا کند تا به معنای واقعی جایگاه بازنشستگان را در نظام و حکمرانی تأمین‌اجتماعی در صندوق‌های بازنشستگی مختلف پیدا کنیم.

موسوی با تأکید بر ضرورت نگاه جدید در حکمرانی تأمین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، گفت: اولین مؤلفه این نگاه جدید که باید به آن توجه شود و این جشنواره نیز همین منظور را دنبال می‌کند این است که بازنشسته‌های عزیز سرمایه‌های مهم یک کشور هستند. همان‌طور که آثار اقدامات این عزیزان باعث رشد و اعتلای میهن شده است این تجارب اندوخته و ظرفیت بلافصلی که در بدنه عظیم بازنشستگی هست، همچنان سرمایه رشد، تحول و اعتلای کشور است.

وی افزود: ما آنجایی می‌توانیم رشد پیدا کنیم که به این سرمایه‌ها در مقیاس‌های مختلف و در جایگاه‌های مختلف توجه کنیم. ما هر چقدر بتوانیم جایگاه بازنشستگان را در رشد و اعتلای عنصر خانواده برجسته کنیم، در واقع خانواده را رشد و اعتلا داده‌ایم. امیدوارم که بتوانیم از این ظرفیت عظیم استفاده کنیم و از توان بازنشستگان در بخش‌های مختلف حاکمیتی و در بخش‌هایی که می‌توانند همچنان نقش راهبری را ایفا کنند، استفاده کنیم.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: بیش از ۵۰ درصد بازنشستگی‌ها در سازمان تأمین‌اجتماعی؛ بازنشستگی‌های پیش از موعد است که به‌هر ترتیب به اقتضای قوانین کشور اتفاق افتاده و ما هم باید در مقام اجرای قانون بپذیریم و تا زمانی که قانون این مسیر را نشان بدهد، این مسیر ادامه خواهد یافت؛ اما سوال این است که آیا در حال حاضر از ظرفیت تجربه و دانش بازنشستگان به درستی استفاده می‌شود؟ در بخش‌های مختلف تولید، خدمات و صنعت همچنان ما نیازمند استفاده از این سرمایه بزرگ هستیم.

وی درباره خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی به بازنشستگان طی یک‌سال اخیر گفت: ما در سال گذشته ۲۲۰ هزار فقره وام به بازنشستگان اعطا کردیم و مبلغ وام را از ۱۲ میلیون به ۲۰ میلیون رساندیم و سفر کرامت رضوی را هم مجدداً راه‌اندازی کردیم، اما اینها خدمات حداقلی است که نباید به آنها بسنده شود. تکریم بازنشسته قرار گرفتن او در جایگاهی است که می‌تواند در اعتلای تمدنی نقش‌آفرینی کند.

براساس این گزارش، محمد اسدی رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی؛ تکریم عملی بازنشستگان را بسیار مهم توصیف کرد و افزود: بازنشستگان عناصر مهم جامعه هستند که تکریم آنها باید در عمل انجام بگیرد و بخشی از این تکریم عملی، رسیدگی به معیشت این قشر عزیز جامعه است.

وی افزود: الحمدلله خدماتی که در زمان مدیریت جدید سازمان تأمین‌اجتماعی در رابطه با بازنشستگان انجام گرفته، بسیار قابل توجه است و از این حیث من از مدیرعامل این سازمان و دولت مردمی سیزدهم بسیار متشکرم؛ اما تأمین آسایش و امنیت بازنشستگان مقتضی توجه و تلاش بیشتر است که ان‌شاءالله به همت مدیران در ادامه مسیر رقم خواهد خورد.

این گزارش حاکی است جشنواره تجربه ماندگار، نخستین جشنواره ملی تاریخ شفاهی با رویکرد تولید آثار در حوزه انتقال تجربیات توسط خانواده‌های بازنشستگان صندوق‌های مختلف بیمه اجتماعی در کشور است که توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

در مراسم اختتامیه با حضور مدیران ارشد وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین مدیران صندوق‌های مختلف بیمه اجتماعی از برگزیدگان این جشنواره و خانواده‌های آنها تجلیل به عمل آمد و جوایزی به رسم قدردانی به آنها اهدا شد.