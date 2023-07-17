۲۰ میلیون تومان وام برای سفر به همدان

بهگزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی حسینی، در نشستی با مدیران شرکتهای خدمات مسافرتی و جهانگردی ایران بیان کرد: برای تمام مسافرانی که همدان را برای گردش و اقامت انتخاب کنند ۲۰ میلیون وام چهار درصد در نظر گرفتهایم و دوره بازپرداخت این تسهیلات در حال حاضر یک ساله است و تلاش میکنیم سود آن کمتر هم شود.
معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری همدان با اشاره به اینکه تسهیلات به ازای هر یک نفر است، تصریح کرد: تمامی الزامات یک سفر خوب در همدان وجود دارد و از حمایت دولتی نیز در این حوزه برخورداریم.
حسینی با اشاره به اینکه استاندار مجدانه پای کار حوزه گردشگری هستند، ادامه داد: هر اتفاقی که از منظر سرمایهگذاری در این حوزه انجام شود، تمام قد از آن حمایت میکنیم.
وی درباره اقدامات تبلیغات گردشگری همدان بیان کرد: برنامهای درباره همدان از ۱۰ مرداد به مدت ۱۵ شب روی آنتن شبکه ۲ میرود و بعد از ماه صفر هم به مدت ۱۵ شب روی آنتن یکی از شبکههای جام جم، نسیم یا شبکه ۲ خواهد رفت این کارها برای برندسازی و معرفی همدان انجام میشود.
وی با اعلام اینکه به دنبال برگزاری نشست مشترک سفرای خارجی در همدان هستیم، گفت: برای معرفی همدان به عنوان مقصد گردشگری با محور غرب کشور به کمک تورگردانان نیاز داریم.
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