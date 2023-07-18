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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۲۲:۱۵

رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران:

۱۴۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در مازندران کشف شد

۱۴۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در مازندران کشف شد

ساری- رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران از کشف بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق در طرح ارتقای امنیت اجتماعی محله محور در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد محمدپور گفت: به منظور برقراری نظم و امنیت عمومی و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی چهارمین مرحله از طرح ارتقای امنیت اجتماعی محله محور با بکارگیری تیم‌های عملیاتی در سطح استان به اجرا در آمد.

وی با اشاره به اینکه این طرح در راستای مطالبات مردمی محله محور و در حوزه‌های مختلف مأموریتی پلیس به اجرا در آمد، افزود: در راستای مبارزه با قاچاق کالا، مقدار ۱۲ هزار قلم انواع مواد غذایی ،۵۵۰ ثوب پوشاک، ۸ تن آرد ،۵ دستگاه لوازم خانگی، ۶۰ تن چوب آلات ،۲۴ هزار نخ سیگار، ۴ موتور سنگین، ۲ تن ذغال به ارزشی بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران اظهار داشت: در این طرح، ۱۴ خودرو توقیف و ۲۱ متهم با تشکیل پرونده به مراجع ذی صلاح معرفی و اموال مکشوفه به اداره منابع طبیعی آن شهرستان و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل شد.

سرهنگ محمدپور در خاتمه از شهروندان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه قاچاق کالا در سطح خرد و کلان، ازطریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا در کمترین زمان نسبت به دستگیری مجرمان اقدام شود.

کد مطلب 5840403

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    نظرات

    • TR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      عاقبت تک خوری همینه!!!

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