احتمال افزایش شعب اخذ رای در آمل

به گزارش خبرنگار مهر، ذات‌الله زارعی نجفدری عصر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به آخرین آمار شعب اخذ رأی اظهار کرد: بر اساس آمار سال ۱۴۰۰، در مجموع ۴۳۲ شعبه اخذ رأی در شهرستان آمل فعال بوده است، اما آمار نهایی دوره جدید هنوز از سوی هیأت اجرایی به ما اعلام نشده و در انتظار تشکیل جلسه و اعلام رسمی تعداد شعب هستیم.

وی افزود: با توجه به اینکه انتخابات پیش‌رو به‌صورت کاملاً الکترونیک برگزار می‌شود و تمامی مراحل از آغاز فرآیند رأی‌گیری تا ثبت رأی توسط رأی‌دهندگان از طریق سیستم انجام خواهد شد، پیش‌بینی می‌شود تعداد شعب نسبت به دوره قبل افزایش یابد.

زارعی نجفدری ادامه داد: در دوره گذشته برخی شعب امکان تجمیع یا اداره در شرایط خاص را داشتند، اما در انتخابات الکترونیک لازم است سیستم به‌صورت مستقل در محل مشخص مستقر شود، از این رو احتمال افزایش تعداد شعب وجود دارد.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان آمل با بیان جزئیات شعب در دوره قبل تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰، در شهر آمل ۱۳۱ شعبه، در شهر امامزاده عبدالله ۷ شعبه، بابکان ۵ شعبه، رینه ۴ شعبه و گزنک نیز تعدادی شعبه فعال بود که در مجموع در شش شهر شهرستان ۱۴۷ شعبه شهری فعالیت داشت. همچنین در پنج بخش روستایی نیز ۲۸۵ شعبه اخذ رأی مستقر بود که مجموعاً ۴۳۲ شعبه را شامل می‌شد.

وی درباره شرایط داوطلبان نیز گفت: هر فردی که شرایط قانونی را داشته باشد می‌تواند وارد عرصه انتخابات شود و محدودیتی جز چارچوب‌های تعیین‌شده در قانون وجود ندارد. به‌عنوان مثال در برخی حوزه‌ها، قانون مدرک تحصیلی کارشناسی را برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت الزامی دانسته و این موارد خارج از اختیار مجریان است.

زارعی نجفدری در ادامه به آمار ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات شورای اسلامی شهر اشاره کرد و گفت: در این دوره ۲۵۴ نفر در مجموع شهرهای شهرستان آمل برای انتخابات شورای اسلامی شهر ثبت‌نام کرده‌اند که نسبت به دوره گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.

وی افزود: از این تعداد، ۱۶۴ نفر در شهر آمل، ۱۶ نفر در امامزاده عبدالله، ۱۵ نفر در گزنک، ۱۷ نفر در رینه، ۲۰ نفر در دابودشت و ۲۲ نفر در بابکان ثبت‌نام کرده‌اند.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان آمل خاطرنشان کرد: در دوره گذشته (سال ۱۴۰۰) تعداد ثبت‌نام‌کنندگان شورای شهر ۲۰۴ نفر بود که امسال این رقم به ۲۵۴ نفر رسیده و نشان‌دهنده افزایش ۵۰ نفری داوطلبان است؛ موضوعی که بیانگر علاقه‌مندی مردم به حضور و فعالیت در عرصه‌های اجتماعی و مدیریت شهری است.