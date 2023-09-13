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۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۰۷

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت تاکید کرد؛

ضرورت اجرای طرح شیر مدارس با مشارکت بخش خصوصی

ضرورت اجرای طرح شیر مدارس با مشارکت بخش خصوصی

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، بر اهمیت اجرای طرح شیر مدارس برای ارتقای سلامت دانش آموزان با مشارکت سایر دستگاه ها و بخش خصوصی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل مطلق، از برگزاری جلسه کمیته فنی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با محوریت اجرای برنامه شیر مدارس خبر داد و گفت: برنامه شیر مدارس با هدف ارتقا سلامت و بهبود رشد و تغذیه دانش آموزان، یکی از اولویت‌های امینت غذایی در کشور است که در سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی و برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه اجرای این برنامه در جلسه اخیر شورای عالی سلامت و امنیت غذایی نیز از سوی ریاست جمهوری مورد تأکید قرار گرفت، تصریح کرد: مصرف شیر به عنوان یکی از گروه‌های غذایی اصلی، در بهبود قدرت یادگیری، رشد قدی و سلامت دانش آموزان نقش اساسی دارد و این برنامه باید در راستای حفظ سلامت آینده‌سازان مؤثر در توسعه کشور، احیا شود.

کد مطلب 5885268
حبیب احسنی پور

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