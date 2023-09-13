ضرورت اجرای طرح شیر مدارس با مشارکت بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل مطلق، از برگزاری جلسه کمیته فنی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با محوریت اجرای برنامه شیر مدارس خبر داد و گفت: برنامه شیر مدارس با هدف ارتقا سلامت و بهبود رشد و تغذیه دانش آموزان، یکی از اولویت‌های امینت غذایی در کشور است که در سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی و برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه اجرای این برنامه در جلسه اخیر شورای عالی سلامت و امنیت غذایی نیز از سوی ریاست جمهوری مورد تأکید قرار گرفت، تصریح کرد: مصرف شیر به عنوان یکی از گروه‌های غذایی اصلی، در بهبود قدرت یادگیری، رشد قدی و سلامت دانش آموزان نقش اساسی دارد و این برنامه باید در راستای حفظ سلامت آینده‌سازان مؤثر در توسعه کشور، احیا شود.