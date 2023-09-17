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۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۹:۰۷

ثبت نام ۱۱ نامزد برای ریاست فدراسیون والیبال/ داورزنی هم هست

ثبت نام ۱۱ نامزد برای ریاست فدراسیون والیبال/ داورزنی هم هست

برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون والیبال ۱۱ نامزد ثبت نام کردند. محمدرضا داورزنی هم در آخرین لحظات نام نویسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، ثبت‌نام نامزدهای شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون والیبال از ۱۱ شهریور ماه طی انتشار اطلاعیه‌ای در سایت رسمی فدراسیون آغاز شد و در مدت زمان ۱۰ روز کاری در نظر گرفته شده برای حضور کاندیداها در محل فدراسیون ۱۱ نفر در انتخابات ریاست ثبت‌نام کردند.

به این ترتیب مهلت ثبت‌نام نامزدهای شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون امروز یکشنبه ۲۶ شهریور ساعت ۱۵ به پایان رسید تا پس از بررسی صلاحیت افراد متقاضی توسط مراجع ذی‌صلاح، رئیس فدراسیون والیبال در مجمع انتخاباتی آتی توسط اعضا انتخاب و معرفی شود.

طی روزهای اخیر وحید مرادی، سید میلاد تقوی، محمود افشاردوست، پیمان اکبری، کسری غفوری، منوچهر پورحسن، بهنام محمودی، امیرحسین منظمی، محمد منصوری و جبار قوچان‌نژاد جهت حضور در انتخابات ثبت‌نام کردند. محمدرضا داورزنی نیز در واپسین لحظات مهلت قانونی به عنوان آخرین نفر ثبت نام کرد.

کد مطلب 5887992

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