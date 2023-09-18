استقرار گشت ویژه ترافیکی در معابر اصلی تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا روشنی در جلسه ستاد استقبال از مهر در تبریز گفت: بمنظور مدیریت بهینه ناوگان و ایجاد نظم، بکارگیری ۱۰۰ نفر نیروی انسانی بعنوان گشت ویژه ترافیکی ملبس به لباس فرم یکسان جهت استقرار در میادین و محل‌های مشخص شده بمنظور مدیریت ناوگان حمل و نقل عمومی، مدیریت ترافیک و افزایش کمی و کیفی خدمات انجام خواهد شد.

وی با بیان این مطلب، برلزوم اقدامات هماهنگ در کلیه معاونت‌های شهرداری و سازمان‌ها و حمل و نقل و مناطق و جلوگیری از موازی کاری بخصوص در حوزه حمل و نقل و خدمات شهری و عمرانی تاکید کرد.

روشنی افزود: انجام اقدامات هماهنگ و منسجم هر یک از سازمان‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه معاونت حمل و نقل بمنظور خدمات رسانی مطلوب به دانش آموزان و دانشجویان در ابتدای مهر و شروع سال تحصیلی جدید ضروری است.

معاون حمل و نقل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز با اشاره به اینکه معاینه فنی تاکسی‌ها و اتوبوس‌های شرکت واحد با شدت نظارت و پیگیری می‌شود، تصریح کرد: ضرورت دارد سازمان مدیریت ومهندسی شبکه لیست مراجعات تاکسی‌ها را تهیه و جهت تسهیل برنامه ریزی های انجام شده هماهنگی‌های بین بخشی با سازمان تاکسیرانی نیز انجام می‌شود.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت بکارگیری مینی بوس‌ها برای خدمات دهی حمل و نقل عمومی، اجرای طرح‌های آموزشی و فرهنگی با هدف تقویت نظم ترافیکی شهر تبریز را ضروری دانست.

روشنی ادامه داد: جهت ایجاد نظم بیشتر در خدمات دهی ۵ دستگاه خودرو توسط سازمان تاکسیرانی و ۵ دستگاه خودرو توسط شرکت واحد اتوبوسرانی تجهیز و با پلیس محترم راهور همکاری خواهند کرد.