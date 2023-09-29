اولویتهای معاونت علمی برای هوشمندسازی و توسعه فناوریهای ارتباطی

محمد کرباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ستاد توسعه اتصال پذیری و ارتباطات در حوزه توسعه فناوری سه اولویت دارد گفت: یکی از اولویتهای ستاد، توسعه فناوریهای زیرساخت ارتباطی از جمله ارتباطات سیار است که باید به سمت نسل پنجم (5G) البته مبتنی بر زیرساختهای نسل چهارم (4G) حرکت کنیم. در چهار یا پنج سال آینده با توجه به روند پیشرفت تکنولوژی در سطح بینالمللی و پیش بینیهای بینالمللی در این حوزه هدف ما این است که در لایه دسترسی رادیویی و لایه هسته بتوانیم به سمت نسل پنجم حرکت کنیم.
وی با اشاره به لزوم زمان بندی و سرمایه گذاری برای رسیدن به اهداف ستاد گفت: برنامه مشخص ما این است که از ظرفیت اپراتورها و وزارت ICT استفاده کنیم یعنی از آنها بخواهیم در این حوزهها سرمایه گذاری کنند و ما هم تسهیل کننده و تشویق کننده باشیم تا شرکتهای دانش بنیان و مسئولان پژوهشی دانشگاهی فعالیتشان را در این فضا انجام دهند.
وی تصریح کرد: موضوع اپن لند (آزمایشگاه باز) هم یکی از حوزههایی است که در توسعه 5G میتواند کمک کننده باشد زیرا با وجود چنین فضایی، نیاز نیست که راه حل توسعه فناوری را تنها از یک شرکت یا تأمین کننده جویا باشیم و با توجه به پروتکلهایی که در اپن لند وجود دارد میتوانیم از توانمندیهای داخلی کمک بگیریم و از خروج ارز تا جایی که امکان دارد جلوگیری کنیم.
کرباسی در ادامه به برنامههای ستاد برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال اشاره و تصریح کرد: فکر میکنم هر چقدر بتوانیم به سمت هوشمندسازی برویم و اتصال پذیری را در بخشهای مختلف در صنایع و کشاورزی و بهداشت و… توسعه دهیم، زیرساخت بسیار خوبی برای اقتصاد دیجیتال فراهم و مأموریت ما نیز انجام میشود.
وی در ادامه در خصوص توسعه فناوریهای مرتبط با ارتباطات گفت: هدف ما این است که در آینده نه چندان دور یعنی تا سه چهار سال آینده که به سمت نسل پنجم ارتباطات سیار میرویم در حوزه بومی سازی به نقطهای رسیده باشیم که نهادهای حاکمیتی و اپراتورها مجاب شوند تا جای ممکن از ظرفیتهای داخلی استفاده کنند و این توانمند سازی و بومی سازی را به حداکثر ممکن برسانند.
کرباسی ادامه داد: در حوزه اتصال پذیری بحث دیگری که مورد تاکید و هدف ما است اینترنت اشیا است که دنبال این هستیم که بتوانیم حوزههای مختلف کاربرد اینترنت اشیا را شناسایی کنیم که خوشبختانه مطالعات خوبی در این زمینه انجام شده است.
کرباسی افزود: بالغ بر ۱۵ حوزه برای هوشمندسازی قابل تصور است که شامل شهر هوشمند، جاده هوشمند، کشاورزی هوشمند صنایع هوشمند و… میشود از جمله اینها خودروی متصل و کشاورزی هوشمند است که این دو حوزه را به صورت مشخص در اولویت قرار دادیم و در صدد این هستیم که ظرفیتهای موجود در کشور را در این موضوعات و موانع قانونی آنها را شناسایی و نهادهای مرتبط را فعال کنیم تا در آینده نزدیک شاهد این باشیم که در این دو موضوع اتفاق مثبتی رقم بخورد. هر کدام از این حوزهها اگر به نتیجه برسد میتواند از نظر اقتصادی، سلامت و صرفهجویی در مصرف سوخت مفید باشد.
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