محمد کرباسی در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه معاونت علمی برای توسعه حمل و نقل هوشمند و استفاده از خودروهای متصل گفت: به منظور توسعه حمل و نقل هوشمند و استفاده از خودروهای متصل در حال مطالعه سطوح و روشهای فناورانه و بازار آن و همچنین در حال بررسی تجربیات موفق دنیا در این زمینه هستیم تا مسیر درست را برای زیست بوم فناوری کشور فراهم کنیم. تا کشش بازار به وجود نیاید این فناوری قابل پیاده سازی نخواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه قطعاً خودروهای متصل میتواند کاهش تلفات جادهای، مدیریت مصرف و قاچاق سوخت را در بر داشته باشد، افزود: یکی از موانعی که در همه زمینههای هوشمندسازی با آن مواجه هستیم، واقعی نبودن قیمت حامل انرژی است. باید سیاست درستی برای این مساله وجود داشته باشد تا وقتی که صرفهجویی ارزش نداشته باشد هوشمند سازی نمیتواند خیلی گسترش یابد.
کرباسی با اشاره به اینکه پهنای باندی که در اختیار خودروهای متصل قرار میگیرد مبتنی بر فناوری ارتباطات است، گفت: از خودروهای متصل میتوان در ناوبری و موقعیت خودرو و نحوه حرکت، کامپیوتر خودرو و برای نگهداری خودرو استفاده کرد.
وی همچنین افزود: کاربرد ناوگانهای عمومی زیاد است و اگر خودروهای متصل عمومیت پیدا کنند میتواند در صنایع بیمه و کنترل آلودگی هوا و مصرف سوخت هم مؤثر باشند. همچنین از فناوری خودرو متصل میتوان برای ارائه خدمات چند رسانهای در خودروها مثل بحثهای ارسال همگانی یا ارسال پخش ویدئو به طور کلی و همچنین خدماتی که در قالب اینترنت است، استفاده کرد.
دبیر ستاد توسعه و فناوریهای اتصال پذیری و ارتباطات ادامه داد: همچنین از خودروهای متصل میتوان در ارتباط خودرو با خودرو، خودرو با عابر و … استفاده شود که در این فضا میتوانیم به سمت خودروهای هوشمند حرکت کنیم و خودروی خودران نیز داشته باشیم. در آینده اگر کنترل ترافیک خودرو به صورت هوشمند اتفاق بیافتد، میتواند خیلی در کاهش حجم ترافیک و استفاده بهینه از جادهها و افزایش سرعت ترافیک از آن بهره برد.
کرباسی در ادامه در خصوص تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان در زمینه توسعه حمل و نقل هوشمند و استفاده از خودروهای متصل تصریح کرد: تاکنون به صورت جدی در حوزه حمایت شرکتهای دانش بنیان فعال در خودروهای متصل ورود نکردهایم و دلیل آن این است که هنوز مطالعه این حوزه تکمیل نشده و مانع اصلی آن هم بازار است یعنی اگر از شرکتی که توسعه فناوری انجام میدهد حمایت کنیم و در واقع خریداری نداشته باشد فایدهای ندارد.
وی تصریح کرد: متأسفانه چالشهای سیاست گذاری و حاکمیتی در این زمینه وجود دارد از جمله بحث حکمرانی داده که همه اینها تا رفع نشود از هر شرکتی حمایت کنیم و آنها فناوری شأن را توسعه دهند، نمیتواند دوام بیاورند چراکه باید این توسعه فناوری به بازار متصل شود. بنابراین هدف ما این است که بتوانیم موانع سیاست گذاری را رصد و رفع کنیم که خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه یک مادهای برای رفع این مشکل قرار داده شده است و همچنین خوشبختانه در اکوسیستم بازارهایی وجود دارند که اگر موانع آن را رفع کنیم شاید از هر حمایتی بهتر است.
کرباسی با اشاره به اینکه شاید بیش از ۱۰ شرکت دانش بنیان فعال در حوزه خودروهای متصل هستند افزود: خوشبختانه اپراتورهای همراه، شرکتهای فعال در حوزه هوشمند سازی و برخی شرکت کوچک نیز در حوزه خودروهای متصل ورود کردند که باید از ظرفیت آنها استفاده کنیم.
کرباسی در خصوص همکاری با خارج از کشور در زمینه اینترنت اشیا گفت: به دلیل اینکه ستاد توسعه فناوریهای اتصالپذیری و ارتباطات تازه تأسیس است هنوز درصدد شناسایی فرصتها و ایجاد ارتباط با برخی پژوهشها و نهادهای دولتی در کشورهای دیگر هستیم که امیدوارم تلاشهای دیپلماتیک از سمت دولت سیزدهم هم اتفاق میافتد. قطعاً در زمینه فناوریهای اینترنت اشیا و اتصال پذیر که یکی از آنها خودروهای متصل است، با خارج از کشور تمایل همکاری وجود دارد.
