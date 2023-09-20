برنامه مسابقات ووشوکاران ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی ووشو کشورمان دوشنبه شب برای حضور در بازی‌های آسیایی راهی هانگژو شد و از روز دوم کار خود را در این دوره از بازی‌ها آغاز می‌کند. بر همین اساس یکشنبه دوم مهرماه، احسان پیغمبری در تالو و فرم «چانگ چوان» در مسابقات نوبت صبح به روی تالو فیلد می‌رود. در رقابت‌های نوبت عصر هم مبارزات بخش ساندا با حضور الهه منصوریان در ۵۲- کیلوگرم، شجاع پناهی در وزن ۶۰- کیلوگرم، محسن محمد سیفی در وزن ۰۷۵- کیلوگرم و یوسف صبری در وزن ۷۵- کیلوگرم برگزا خواهد شد.

دوشنبه سوم مهرماه مبارزات بخش ساندا انجام خواهد شد که شهربانو منصوریان در وزن ۶۰- کیلوگرم، شجاع پناهی در وزن ۶۵- کیلوگرم و یوسف صبری در وزن ۷۵- کیلوگرم به مصاف حریفان خود می‌روند.

حانیه رجبی، مینا پناهی، محمدعلی مجیری و شاهین بنی طالبی سه شنبه چهارم مهرماه در فرم «نان‌چوان»، شاهین بنی طالبی و محمدعلی مجیری در فرم «نن گوئن»، مینا پناهی و حانیه در فرم «نن دائو» به روی تالو فیلد می‌روند. همچنین مبارزات بخش ساندای بانوان در وزن ۵۲- کیلوگرم و مردان در اوزان ۶۰-، ۶۵- و ۷۰- کیلوگرم پیگیری خواهد شد.

چهارشنبه پنجم مهرماه در مسابقات نوبت صبح در تالو حسین قبله نما در فرم «دائو شو» و» کوئن شو»، زهرا کیانی در فرم «جین شو» و «جیانگ شو» و در مسابقات نوبت عصر مبارزات رده بندی ساندا در اوزان ۵۲- و ۶۰- کیلوگرم بانوان، ۶۰-، ۶۵-، ۷۰- و ۷۵- کیلوگرم مردان انجام می‌شود. در روز پایانی هم پنجشنبه ششم مهرماه مبارزات فینال ساندا در همه اوزان برگزار می‌شود.