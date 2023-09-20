سرکوب تظاهرات فلسطینیان در شرق غزه توسط نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سما، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی برای چندمین روز پیاپی تظاهرات فلسطینیان در شرق نوار غزه را مورد هجوم قرار داده و سرکوب کردند.

در نتیجه حمله نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به تظاهرات امروز فلسطینیان در شرق نوار غزه، ۲ جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست زخمی شدند.

منابع محلی گزارش دادند که نظامیان اشغالگر در داخل مواضع و خودروهای جنگی خود در طول سیم‌خاردارهای موجود در نوار مرزی میان غزه و اراضی اشغالی مستقر شده و به سوی فلسطینیان آتش گشودند.

منابع فلسطینی اعلام کردند که نظامیان صهیونیست تعداد زیادی گلوله گاز اشک‌آور به سوی ده‌ها تظاهرات‌کننده فلسطینی در شرق غزه، خان یونس و جبالیا پرتاب کردند که در نتیجه آن ده‌ها جوان فلسطینی دچار حالت خفگی شدند.

منابع محلی اعلام کردند که نظامیان اشغالگر صهیونیست به سوی کادر پزشکی و خبرنگاران حاضر در پیرامون این تظاهرات نیز گلوله گاز اشک‌آور پرتاب کرده‌اند تا در فعالیت‌های امدادی و خبری آنان اختلال ایجاد کنند.

از سوی دیگر بر اساس گزارش‌های واصله جوانان فلسطینی در نزدیکی سیم‌خادرهای حایل بین نوار غزه و اراضی اشغالی واقع در شرق خان یونس، چندین بمب دست‌ساز منفجر کردند.

گفتنی است نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی عصر دیروز سه‌شنبه نیز به سوی تظاهرات‌کنندگان فلسطینی در شرق نوار غزه آتش گشودند و یک جوان فلسطینی را به شهادت رساندند.

علاوه بر این نظامیان صهیونیست به سوی فلسطینیانی که در شرق نوار غزه دست به تظاهرات زده بودند، گلوله‌های گاز اشک‌آور پرتاب کردند.

فلسطینیان ساکن نوار غزه این تظاهرات‌ها را در اعتراض به تعرض‌های صهیونیست‌ها به مقدسات فلسطینیان، محاصره نوار غزه و جنایات پیاپی آنان علیه ملت فلسطین برگزار می‌کنند.