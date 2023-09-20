به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سما، منابع فلسطینی از عملیات تیراندازی به سوی ایست بازرسی ارتش رژیم صهیونیستی در «دوتان» واقع در جنوب‌غرب جنین خبر می‌دهند.

این خبر در حالی مخابره می‌شود که تاکنون هیچ یک از گروه‌های فلسطینی مسئولیت این اقدام را به عهده نگرفته‌اند و گزارشی نیز درباره تلفات احتمالی این اتفاق مخابره نشده است.

این در حالی است که شب گذشته نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به اردوگاه جنین یورش بردند و مبارزان مقاومت نیز به مقابله با آنان پرداختند.

از سوی دیگر منابع محلی از پرواز پهپادهای رژیم صهیونیستی بر فراز اردوگاه جنین و ارسال نیروهای کمکی ارتش رژیم صهیونیستی به این منطقه در شب گذشته خبر داده بودند. مبارزان مقاومت موفق شده بودند که یک پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی را نیز سرنگون کنند.

منابع محلی اعلام کردند که دیشب ارتش رژیم صهیونیستی به سوی یکی از منازل مسکونی در اردوگاه جنین، موشک پرتاب کرده است.

منابع فلسطینی گزارش دادند که نظامیان اشغالگر خانه محمد ابوالبهاء، آزاده فلسطینی و یکی از فرماندهان مقاومت و گردان‌های الاقصی را محاصره و تک‌تیراندازان ارتش رژیم صهیونیستی نیز بر پشت بام منازل فلسطینیان مستقر شده بودند.

هلال احمر فلسطین اعلام کرد که در نتیجه یورش وحشیانه شامگاه گذشته نظامیان صهیونیست به اردوگاه جنین ۴ فلسطینی شهید و چندین نفر زخمی شده‌اند.