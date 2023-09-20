تعرض نظامیان صهیونیست به اراضی تحت کنترل سوریه در جولان+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سما، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی تعرضی جدید و خطرناک را به اراضی سوریه صورت داده‌اند.

بر این اساس نظامیان اشغالگر ارتش رژیم صهیونیستی در اقدامی بی‌سابقه وارد اراضی جولان که تحت کنترل سوریه است شدند و خاک این منطقه را شخم زده‌اند.

نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی با بازکردن معبر «مجدل شمس» وارد اراضی تحت کنترل سوریه در منطقه جولان شدند و به زیر و رو کردن خاک منطقه با استفاده از ماشین‌آلات مهندسی ارتش این رژیم اقدام کردند.

این اقدام نظامیان صهیونیست از جنگ سال ۱۹۶۷ میان چند کشور عربی و رژیم صهیونیستی تاکنون اقدامی بی‌سابقه به شمار می‌آید که می‌تواند تبعات خطرناکی را در پی داشته باشد.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی گاه و بی‌گاه با حملات هوایی و موشکی خود اراضی سوریه را مورد تعرض قرار می‌دهد. بعد از ظهر یکشنبه ۱۷ سپتامبر برخی منابع وابسته به مخالفان سوری از شنیده‌شدن صدای انفجارهای متوالی و به دنبال آن برخاستن دود در حومه شمالی درعا در جنوب سوریه خبر دادند.

برخی منابع که نامشان را فاش نکردند اعلام کردند که انفجارها ناشی از حمله رژیم صهیونیستی به منطقه تل یوشع در نزدیکی شهرک غباغب در شمال درعا بوده است.

رژیم صهیونیستی چهارشنبه گذشته نیز حماه و طرطوس را مورد حمله هوایی قرار داده بود که طی آن دو نظامی جان باخته و شش نظامی دیگر نیز زخمی شده بودند. همچنین در نتیجه این حمله برخی خسارات مادی نیز به بار آمده بود.