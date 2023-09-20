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۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۲۰:۱۴

آخرین تحولات فلسطین؛

زخمی‌شدن نظامی صهیونیست در شمال الخلیل/ شهادت یک کودک فلسطینی

زخمی‌شدن نظامی صهیونیست در شمال الخلیل/ شهادت یک کودک فلسطینی

منابع فلسطینی از زخمی‌شدن یک نظامی صهیونیست در جریان درگیری میان نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی و جوانان فلسطینی در شهرک «بیت امر» واقع در شمال الخلیل خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سما، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی و جوانان فلسطینی در ورودی شهرک «بیت امر» واقع در شمال الخلیل با یکدیگر درگیر شدند.

منابع محلی در رابطه با این درگیری‌ها تصریح کردند: یکی از نظامیان اشغالگر در جریان درگیری در ورودی شهرک بیت امر در شمال الخلیل زخمی شد.

شهادت کودک فلسطینی در شهرک «الرام»

از سوی دیگر نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی و جوانان فلسطینی در شهرک «الرام» واقع در شمال قدس اشغالی نیز با یکدیگر درگیر شدند.

منابع محلی اعلام کردند که در جریان این درگیری‌ها که در ورودی شمالی این شهرک به وقوع پیوست نظامیان صهیونیست به سوی جوانان فلسطینی آتش گشودند و برای متفرق‌کردن آنان از گلوله گاز اشک‌آور نیز استفاده کردند.

در نتیجه درگیری میان نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی و تیراندازی نظامیان صهیونیست به سوی فلسطینیان در شهرک الرام یک کودک فلسطینی به شهادت رسید.

ممانعت شهرک‌نشینان از بازدید دیپلمات‌های اروپایی

خبر دیگر آن که شهرک‌نشینان صهیونیست در جریان بازدید یک هیئت دیپلماتیک اعزامی از سوی ۱۰ کشور اروپایی از یکی از روستاهای فلسطینی اختلال ایجاد کردند و مانع از انجام این بازدید شدند.

ساکنان این روستای فلسطینی که در کرانه باختری قرار دارد با اعمال قدرت از سوی صهیونیست‌ها مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده و آواره گشته‌اند.

کد مطلب 5890763

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