پیروزی پرگل تیم فوتبال امید مقابل ویتنام

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، دیدار تیم‌های فوتبال امید ایران و ویتنام از گروه B بازی‌های آسیایی امروز پنجشنبه در هانگژو برگزار شد.

در این دیدار شاگردان رضا عنایتی حریف خود را با نتیجه چهار بر صفر شکست دادند.

گل نخست ایران در این دیدار توسط امیرارسلان مطهری در دقیقه چهارم به ثمر رسید. سامان خالق آباد نیز زننده گل دوم در دقیقه ٤٦ بود. زننده گل سوم هم مهدی ممی زاده بود. چهارمین و آخرین گل تیم ایران هم در دقیقه ٩٠ توسط آریا برزگر به ثمر رسید.

تیم فوتبال امید که در نخستین دیدار خود در بازی‌های آسیایی مقابل عربستان به تساوی دست یافته بود، یکشنبه آینده در سومین و آخرین دیدار مرحله گروهی به مصاف مغولستان می‌رود.