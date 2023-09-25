برگزاری سالانه بیش از ۱۲ هزار جلسه مشاوره پیش از طلاق در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورای مشورتی مراکز مشاوره خانواده استان البرز که به میزبانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز و با حضور اعضای شورای مشورتی استان برگزار شد، درخصوص فعالیت مراکز مشاوره در شهرستان‌های استان، عملکرد «سامانه تصمیم» و ضرورت مشارکت نهادهای مسئول برای پیشگیری از طلاق بحث و تبادل نظر شد.

فرید نجف‌نیا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز در این جلسه ضمن تأکید بر اهمیت مشاوره در کاهش طلاق و آسیب‌های حوزه خانواده گفت: در تمام مدت فعالیت مراکز مشاوره پیش از طلاق دادگستری کل استان، تعامل مطلوبی بین این مراکز و دستگاه‌های متولی حوزه طلاق و آسیب‌های خانواده از جمله اداره کل بهزیستی استان برقرار بوده و این مرکز در نوع خود در سطح کشور ویژه است که این مسئله را هم در نوع سازمان‌دهی و هم در اثربخشی اقدامات مشاهده می‌کنیم به‌طوری که این مرکز توفیق پیدا کرده که سالانه ۲۰ درصد سازش در بین متقاضیان طلاق ایجاد کند و این عدد بسیار قابل توجه است.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز به ارائه گزارشی از اقدامات مراکز مشاوره مذکور پرداخت و گفت: در سال گذشته تعداد ۲۵ کارگاه طرح مهر برای ۳۰۷ نفر از مراجعان به این مراکز برگزار شد که با توجه به اثربخشی گروه درمانی در سازش میان زوجین، تلاش شده تا توسعه و تقویت این دوره‌های آموزشی در دستور کار قرار گیرد و حتی‌الامکان برای گروه‌های بیشتری از مراجعین مراکز مشاوره این دوره‌ها برگزار شود.

رئیس شورای مشورتی مراکز مشاوره خانواده استان البرز با بیان اینکه سالانه بیش از ۱۲ هزار جلسه مشاوره پیش از طلاق در مراکز مشاوره دادگستری کل البرز برگزار می‌شود گفت: در سال گذشته تعداد ۶ کارگاه آموزشی مداخله در فرآیند طلاق با هدف تقویت مهارت و دانش فنی مشاوران مراکز مشاوره برگزار شد که در سال جاری با مشارکت اداره کل بهزیستی استان و مراکز مشاوره آموزش و پرورش، استمرار و تقویت این دوره‌ها مدنظر است.