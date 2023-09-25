واکنش قطر به انفجار سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، قطر به انفجار سومالی واکنش نشان داد.

وزارت خارجه قطر مراتب محکومیت و انزجار شدید خود را از انفجار خودرو در شهر بلدوین در مرکز سومالی که شماری کشته و زخمی برجای گذاشت، اعلام کرد.

همچنین وزارت خارجه قطر ضمن تسلیت به قربانیان این انفجار و دولت و ملت سومالی برای مجروحان آرزوی شفای عاجل کرد.

قطر حمایت کامل خود را از اقدامات سومالی در مبارزه با تروریسم و تحقق ثبات اعلام کرد.

وزارت خارجه قطر اعلام کرد: موضع قطر درباره مخالفت با خشونت و تروریسم، ثابت است.

لازم به ذکر است که در حادثه انفجار یک کامیون در مرکز کشور سومالی، ۱۰ نفر کشته شدند. یک افسر پلیس سومالی در این ارتباط گفت که یک کامیون بمب گذاری شده امروز شنبه در یک ایست بازرسی در شهر «بیلدوین» (Beledweyne) در مرکز سومالی منفجر شد. آنطور که این افسر پلیس سومالی روایت کرد، بر اثر این انفجار به ساختمان های مجاور هم آسیب رسیده است.

«احمد عدن» (Ahmed Aden) افسر پلیس به رویترز گفت: تاکنون ۱۰ کشته از جمله سربازان و غیرنظامیان و بیش از ده ها زخمی دیگر دیده ام؛ اما مطمئناً تعداد کشته ها افزایش خواهد یافت. کشته شدگان شامل ۵ افسر پلیس بودند که در تلاشی ناموفق به کامیون تیراندازی کردند تا آن را در ایست بازرسی متوقف کنند. ساختمان ها و مغازه های اطراف به همراه ایست بازرسی به آواری تبدیل شده اند.

«بلدوین» در منطقه «حیران» در مرکز سومالی قرار دارد که اخیراً شاهد نبردهای شدیدی میان ارتش سومالی و تروریست های الشباب بوده است.

این در حالی است که گروهک تروریستی الشباب تعداد زیادی از بمب گذاری ها در این کشور را انجام داده است.