کشته شدن ۵ نظامی بر اثر تیراندازی در سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی تیراندازی در پایگاه نظامی در موگادیشو، پایتخت سومالی دست کم پنج نفر کشته شدند.

یک افسر ارتش سومالی روز یکشنبه اعلام کرد که در تیراندازی یک سرباز در این پایگاه نظامی، حداقل پنج نفر از جمله نیروهای نظامی سومالی و امارات متحده کشته شدند.

وزارت دفاع امارات هم ضمن تایید این خبر اعلام کرد که در یک اقدام تروریستی در سومالی، سه تن از نیروهای نظامی این کشور و یک افسر بحرینی جان خود را از دست دادند. این نظامیان در حال آموزش نیروهای مسلح سومالی بودند. این وزارت خانه در بیانیه خود افزود که دو تن دیگر نیز در این تیراندازی زخمی شده اند.

وزارت دفاع امارت به ذکر جزییات دیگری در مورد این حمله نپرداخت، اما اعلام کرد که امارات متحده به هماهنگی و همکاری با دولت سومالی برای بررسی این تیراندازی ادامه می دهد.

بنا به گزارش ها، ضارب یک سرباز سومالیایی تازه آموزش دیده بود، که در این پایگاه نظامی به ضرب گلوله کشته شد.