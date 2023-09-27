گازرسانی به روستاهای آذربایجان شرقی در گام آخر است

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر کمالی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تعهد شرکت گاز استان برای گازرسانی به روستاها تا پایان سال‌جاری، ۶۰ روستاست که با شتاب مطلوبی در حال انجام است.

وی درصد برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان از گاز لوله کشی را ۹۸.۹۹ درصد اعلام کرد و گفت: با تحقق تعهد شرکت گاز استان برای سال‌جاری و بهره برداری از گازرسانی به ۶۰ روستای استان با یک هزار و ۶۷۰ خانوار، استان یک گام دیگر به تحقق ۱۰۰ درصدی گازدار شدن روستاها نزدیک تر می‌شود.

کمالی در مورد روستاهای فاقد گاز استان اظهار کرد: تأمین گاز ۳۹ روستای دیگر در مرحله طراحی و انتخاب پیمانکار مجری است اما ۱۶۶ روستا به دلیل پراکندگی زیاد و با میانگین ۶ خانوار و هزینه‌های بالای گازرسانی، مستلزم ارائه مجوز اجرا است که در مرحله پیگیری قرار دارد و متعاقب تأیید، اجرا خواهد شد.

وی افزود: هم اکنون یک میلیون و ۲۲۱ هزار و ۱۶۶ خانوار شهری و روستایی استان از انرژی پاک گاز طبیعی بهره مند هستند و گازرسانی به بخش‌های صنعتی و تولیدی در استان هم ردیف با افزایش بهره مندی خانگی تداوم دارد و شمار واحدهای صنعتی گازدار در استان نیز به ۱۰ هزار و ۲۷۴ واحد افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی گفت: بررسی روند اجرای پروژه‌ها، حاکی از گام‌های پایانی شرکت برای تحقق تعهدات شرکت گاز در سال جاری و توزیع عادلانه رفاه در تمامی روستاهای دارای قابلیت گازرسانی در استان است.