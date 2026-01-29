به گزارش خبرگزاری مهر، حوزه هنری فارس حضوری پررنگ در جشنواره بین المللی تئاتر فجر دارد.
در این دوره از جشنواره، نمایش «جهنمیان» به کارگردانی آژمان بیژنینسب از شهرستان فسا و به تهیه کنندگی باشگاه تئاتر سوره در بخش رقابتی جشنواره حضور دارد.
این نمایش الهام گرفته از «کمدی الهی» دانته است و در جریان این نمایش ، مخاطب به همراه شخصیتها سفری خیالی به جهان دیگر را آغاز می کند.
همچنین نمایش «صحرا مرد» به نویسندگی اصغر گروسی از هنرمندان استان فارس نگاهی حماسی به زیست انسان در دل رنج و مقاومت دارد .
این اثر در کنار ۲۲ اثر دیگر مورد حمایت باشگاه تئاتر سوره است و در چهل و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر حضور دارد
حضور این دو اثر به نمایندگی از هنرمندان استان فارس در چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، نشاندهنده پویایی تئاتر استان فارس و نقش مؤثر حوزه هنری در حمایت از تولید آثار نمایشی اندیشهمحور و جریانساز در سطح ملی است.
چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر بهمنماه سال جاری در تهران برگزار میشود.
