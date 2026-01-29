نوربخش داداشی، مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، امروز آسمان استان ابری بوده و وزش باد به‌ویژه در نیمه شمالی افزایش می‌یابد.

وی افزود: در ارتفاعات استان مه نسبی خواهیم داشت و از بعدازظهر بتدریج سامانه بارشی از مناطق جنوب و جنوب غرب وارد استان می‌شود. فعالیت این سامانه به صورت بارش باران و برف در مناطق سردسیر و ارتفاعات خواهد بود و تا اوایل وقت جمعه شب در تمام شهرستان‌های استان ادامه خواهد داشت.

داداشی ادامه داد: بیشینه شدت بارش امشب تا صبح فردا پیش‌بینی می‌شود و با آن احتمال کاهش دید، لغزندگی جاده‌ها، یخبندان شبانه و اختلال در ترددهای شهری و جاده‌ای—خصوصاً در جاده‌های کوهستانی و گردنه‌های برف‌گیر—وجود دارد.

وی تأکید کرد: به همین منظور، هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان صادر شده تا دستگاه‌های اجرایی آمادگی لازم را داشته باشند.مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: شنبه و یکشنبه ابرناکی آسمان و افزایش وزش باد پدیده غالب خواهد بود. همچنین بعدازظهر یکشنبه و اوایل شب، در بخش‌هایی از جنوب شرق استان احتمال بارش پراکنده دور از انتظار نیست.

داداشی درباره وضعیت دمایی نیز اظهار کرد: امروز افزایش نسبی دمای بیشینه و از فردا تا صبح شنبه کاهش نسبی دما را شاهد خواهیم بود. وی افزود: تغییرات احتمالی در بولتن‌های پیش‌بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.